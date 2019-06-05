Ростовские парламентарии хотят ввести "кредитные каникулы" для обманутых дольщиков

05.06.19 14:54

© РИА Новости. Нина Зотина

5 июня. Interfax-Russia.ru - Депутаты Заксобрания Ростовской области намерены обратиться в Госдуму РФ с предложением на законодательном уровне закрепить возможность "кредитных каникул" для обманутых дольщиков, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

"Мы считаем необходимым поддержать людей, которые брали кредиты на приобретение жилья и стали обманутыми дольщиками. Мы предлагаем предусмотреть рассрочку, либо приостановить требования по выплате данных кредитов", - сообщил на заседании комитета по строительству зампредседателя Заксобрания - председатель комитета Александр Скрябин.

Он подчеркнул, что такие меры должны касаться, в первую очередь, дольщиков, которые не имеют другого собственного жилья и параллельно с выплатой кредита вынуждены платить за аренду квартиры.

Также парламентарии региона приняли решение внести поправки в местное законодательство, уточнив порядок выдачи субсидий жилищно-строительным кооперативам (ЖСК) на завершение объектов долевого строительства и ввод в эксплуатацию проблемного дома.

Предполагается, что, в соответствии с новыми поправками, получившие субсидию ЖСК должны после ввода в эксплуатацию дома передать в государственную собственность все объекты, не входящие в список общего имущества, а также те квартиры, которые не передаются гражданам по договорам долевого участия.

"Это, например, непроданные квартиры, офисные помещения, иные нежилые помещения, не относящиеся к помещениям общего пользования" , - уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Законодательного собрания региона.