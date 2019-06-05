Газовая компания заплатит около 2,5 млн рублей жительнице Свердловской области за сгоревшую квартиру

05.06.19 15:02

© РИА Новости. Александр Кряжев

5 июня. Interfax-Russia.ru - Жительнице Свердловской области, в квартире которой газовики устроили пожар во время техобслуживания оборудования, будет возмещен материальный и моральный вред в размере более 2,4 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура установила, что 18 января 2019 года два слесаря и стажер АО "ГАЗЭКС" проводили техническое обслуживание в одном из многоквартирных домов Нижней Салды Свердловской области. Во время работ по замене крана на опуске к газовой плите произошел пожар.

"В результате пожара квартира и находящееся в ней имущество были уничтожены огнем", - говорится в сообщении.

Прокуратура города направила в Верхнесалдинский районный суд исковое заявление к АО "ГАЗЭКС", где требовала взыскать с компании в пользу заявительницы затраты на восстановление квартиры и имущества и компенсировать моральный вред.

Решением суда компания заплатит пострадавшей 2,4 млн рублей на восстановление квартиры и имущества, возместит расходы на проведение независимой экспертизы в размере 10 тыс. рублей и компенсирует моральный вред в размере 20 тыс. рублей.