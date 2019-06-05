Более 200 детей эвакуировано из башкирской школы, с которой сорвало крышу

05.06.19 15:12

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

5 июня. Interfax-Russia.ru - Сильный ветер сорвал кровлю лицея N1 башкирского села Толбазы, эвакуировано 225 детей и 30 сотрудников учебного заведения, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в среду.

"Произошло частичное повреждение кровли из профнастила на площади 120 кв. м. В здании функционировал летний лагерь, эвакуировано 225 детей и 30 человек персонала", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, никто не пострадал. Летний лагерь на время восстановительных работ будет размещен в местной спортшколе.