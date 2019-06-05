Нового мэра Липецка выберут из двух претенденток

05.06.19 15:16

© РИА Новости. Евгений Биятов

5 июня. Interfax-Russia.ru - Конкурсная комиссия при горсовете Липецка определила двух кандидатов на должность мэра, которого должны утвердить депутаты горсовета, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе городского парламента.

"Первоначально в комиссию поступило девять заявок от претендентов, до этапа представления программ были допущены шестеро. В итоге комиссия остановила свой выбор на двух кандидатах - это заместитель главы Добровского района Татьяна Трубачева и исполняющая обязанности мэра Евгения Уваркина", - сказал собеседник агентства.

Председатель конкурсной комиссии вице-губернатор Александр Костомаров отметил, что представленные ими концепции стратегии развития города "наиболее проработаны, в них расставлены правильные приоритеты".

Выборы нового мэра состоятся на сессии Липецкого горсовета 18 июня.