МИД РФ: Россия дает США развернутые ответы на вопросы, связанным с арестом Уилана

05.06.19 15:20

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

5 июня. Interfax-Russia.ru - Россия подробно отвечает американской стороне на вопросы по "делу Уилана", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы действительно находимся в контакте с американскими коллегами, с посольством. Эта тема обсуждается и обсуждалась в ходе встреч или контактов руководства министерства иностранных дел и руководства Госдепартамента. На все вопросы американской стороны мы даем развернутые ответы, но это дипломатическая практика", - сказала Захарова в среду на брифинге в Москве.

Она подчеркнула, что в настоящее время идет следствие, и "это вопрос правоохранительных органов".

"Здесь нет какой-то политической составляющей", - отметила Захарова.

Ранее в среду пресс-секретарь посольства США в Москве Андреа Калан написала в "Твиттре" о том, что Уилан жалуется на угрозы со стороны следователей в СИЗО.

"Пол Уилан говорит, что следователи угрожают ему, а руководство СИЗО "Лефортово" не позволяют правозащитникам общаться с ним по поводу этих угроз", - отметила Калан.

"Что следователи скрывают?" - написала она.

Гражданин Ирландии, Канады, США и подданный Великобритании Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Лефортовский суд 29 декабря санкционировал арест Уилана. Если его вина будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

По словам адвоката Уилана Владимира Жеребенкова, следствие обвиняет его подзащитного в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

По словам адвоката, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой.

Лефортовский суд Москвы 24 мая удовлетворил ходатайство ФСБ России о продлении срока ареста Уилана до 29 августа.

Таким образом, судья Сергей Рябцев не нашёл оснований для освобождения Уилана из СИЗО и назначения ему более мягкой меры пресечения. Защита уже обжаловала это решение.

В ходе заседания Уилан заявил, что считает свое дело местью за санкции и рассказал об плохих условиях содержания в СИЗО. Он отметил, что уже две недели не принимал душ, у него нет доступа к врачебной помощи, в том числе услугам дантиста, а также он не может пользоваться библиотекой, получать и отправлять корреспонденцию.

29 мая Жеребёнков сообщил, что не видит существенных нарушений в условиях содержания под стражей его подзащитного.