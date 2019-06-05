Дожди, грозы и усиление ветра прогнозируются в двух регионах Урала

05.06.19 15:21

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

5 июня. Interfax-Russia.ru - Ухудшение погоды вновь ожидается в Курганской и Тюменской областях.

Так, по данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Курганской области, 5 и 6 июня в отдельных районах области пройдут дожди, грозы с усилением порывов ветра до 20 м/с.

В свою очередь, по данным Тюменского гидрометцентра, 5 июня в регионе ожидаются сильные дожди с грозами, порывы ветра могут достигать до 12м/с, сообщает Единый центр оперативного реагирования Тюмени.

Во вторник погода ухудшилась сразу в четырех регионах Урала: Свердловской, Челябинской, Курганской области и Ханты-Мансийском автономном округе. В разных регионах отмечалось усиление ветра, грозы и град.