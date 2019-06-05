|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
05.06.19 15:52
Два самовыдвиженца заявили об участии в выборах губернатора Астраханской области
"Об участии в выборах заявили два самовыдвиженца - Игорь Гурбо и Герман Даниленко", - сказал И.Коровин.
Он добавил, что выборы главы региона состоятся 8 сентября этого года. Также в этот день завершатся 168 муниципальных избирательных компаний.
Согласно данным сайта регионального избиркома, Гурбо - 1965 года рождения, проживает в Астрахани, пенсионер. В 1987 году окончил высшее пограничное командное училище КГБ СССР имени Ф.Э.Дзержинского.
Даниленко - 1967 года рождения, работает заместителем директора областного МФЦ. В 1990 году окончил Тульское высшее артиллерийское инженерное училище имени Тульского пролетариата, в 2008 году - Российский государственный гуманитарный университет.
Как сообщалось, в среду президент РФ Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова по собственному желанию. Он был назначен на этот пост 26 сентября 2018 года. До этого был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы.
Временно исполняющим обязанности главы региона стал заместитель полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Игорь Бабушкин.
|
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket