Два самовыдвиженца заявили об участии в выборах губернатора Астраханской области

05.06.19 15:52

© РИА Новости. Евгений Одиноков

5 июня. Interfax-Russia.ru - Предвыборная кампания стартовала в Астраханской области, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" председатель региональной избирательной комиссии Игорь Коровин в среду.

"Об участии в выборах заявили два самовыдвиженца - Игорь Гурбо и Герман Даниленко", - сказал И.Коровин.

Он добавил, что выборы главы региона состоятся 8 сентября этого года. Также в этот день завершатся 168 муниципальных избирательных компаний.

Согласно данным сайта регионального избиркома, Гурбо - 1965 года рождения, проживает в Астрахани, пенсионер. В 1987 году окончил высшее пограничное командное училище КГБ СССР имени Ф.Э.Дзержинского.

Даниленко - 1967 года рождения, работает заместителем директора областного МФЦ. В 1990 году окончил Тульское высшее артиллерийское инженерное училище имени Тульского пролетариата, в 2008 году - Российский государственный гуманитарный университет.

Как сообщалось, в среду президент РФ Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова по собственному желанию. Он был назначен на этот пост 26 сентября 2018 года. До этого был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы.

Временно исполняющим обязанности главы региона стал заместитель полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Игорь Бабушкин.