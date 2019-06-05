В Саяно-Шушенском заповеднике остался всего один дикий снежный барс

05.06.19 15:53

© РИА Новости. Владимир Пирогов

5 июня. Interfax-Russia.ru - Браконьеры истребили почти всех снежных барсов на территории Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае, последнее время перед фотоловушками появляется лишь один ирбис.

"К 2019 году на территории Саяно-Шушенского заповедника постоянно регистрируется только одна особь снежного барса - самец по кличке Ихтиандр", - сообщает пресс-служба резервата.

Ранее в заповеднике обитала популяция из 10-12 этих редких хищников.

"Ирбисы, начиная с 2008 года, периодически регистрировались на фотоловушках с различными ранениями. В 2013 году запечатлена самка, пострадавшая от браконьеров. На фото четко были видны следы ранений от петли, из которой животному чудом удалось выбраться. Однако от полученных травм она все же погибла. Всего она принесла 8 котят", - говорится в сообщении.

С ранениями в объективы фотоловушек попадали и другие барсы, как самки, так и самцы. Все они в скором времени перестала фиксироваться.

По данным администрации резервата, в мае 2019 года в Саяно-Шушенском заповеднике специалисты обнаружили и обезвредили более 300 петель из стального троса, которые чаще всего устанавливают на кабаргу, но страдают от них и другие животные, в том числе снежный барс. Во время рейдов задерживали как местных браконьеров, так и тех, кто приходил из соседней Тувы, поскольку охраняемая природная территория находится на границе этих регионов.

В рамках программы по восстановлению в России численности снежного барса в заповедник выпущены две особи - самка и самец, привезенные из Таджикистана. Их перемещение и состояние сейчас отслеживается с помощью спутниковых ошейников.

Саяно-Шушенский заповедник образован в 1976 году. Он расположен в малодоступном районе Западного Саяна на юге Красноярского края на левом берегу реки Енисей в зоне влияния Саяно-Шушенского водохранилища. Площадь охраняемой территории - около 3,9 тыс. квадратных километров. Рельеф заповедника горный - с высотами от 500 до 2735 метров. Основной охраняемый вид - снежный барс. Хищник занесен Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения.