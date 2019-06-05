Недопустимая ситуация: ВИЧ-инфицированных детей отказались принимать на нижегородской турбазе
  
Перспективный сосед: Южная Корея намерена увеличить инвестиции в Приморье
   
"Отцовский" капитал: семейные выплаты для многодетных отцов могут появиться в России
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
05.06.19 15:53

В Саяно-Шушенском заповеднике остался всего один дикий снежный барс

© РИА Новости. Владимир Пирогов
5 июня. Interfax-Russia.ru - Браконьеры истребили почти всех снежных барсов на территории Саяно-Шушенского заповедника в Красноярском крае, последнее время перед фотоловушками появляется лишь один ирбис.

"К 2019 году на территории Саяно-Шушенского заповедника постоянно регистрируется только одна особь снежного барса - самец по кличке Ихтиандр", - сообщает пресс-служба резервата.

Ранее в заповеднике обитала популяция из 10-12 этих редких хищников.

"Ирбисы, начиная с 2008 года, периодически регистрировались на фотоловушках с различными ранениями. В 2013 году запечатлена самка, пострадавшая от браконьеров. На фото четко были видны следы ранений от петли, из которой животному чудом удалось выбраться. Однако от полученных травм она все же погибла. Всего она принесла 8 котят", - говорится в сообщении.

С ранениями в объективы фотоловушек попадали и другие барсы, как самки, так и самцы. Все они в скором времени перестала фиксироваться.

По данным администрации резервата, в мае 2019 года в Саяно-Шушенском заповеднике специалисты обнаружили и обезвредили более 300 петель из стального троса, которые чаще всего устанавливают на кабаргу, но страдают от них и другие животные, в том числе снежный барс. Во время рейдов задерживали как местных браконьеров, так и тех, кто приходил из соседней Тувы, поскольку охраняемая природная территория находится на границе этих регионов.

В рамках программы по восстановлению в России численности снежного барса в заповедник выпущены две особи - самка и самец, привезенные из Таджикистана. Их перемещение и состояние сейчас отслеживается с помощью спутниковых ошейников.

Саяно-Шушенский заповедник образован в 1976 году. Он расположен в малодоступном районе Западного Саяна на юге Красноярского края на левом берегу реки Енисей в зоне влияния Саяно-Шушенского водохранилища. Площадь охраняемой территории - около 3,9 тыс. квадратных километров. Рельеф заповедника горный - с высотами от 500 до 2735 метров. Основной охраняемый вид - снежный барс. Хищник занесен Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.06.19 17:43
Суд в Москве арестовал ученика обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева
.
  05.06.19 17:26
Житель Москвы проведет в колонии почти три года за поджог храма в районе Южное Тушино
.
  05.06.19 16:32
Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева
.
  05.06.19 16:27
Минтранс РФ обещает жестко отреагировать на сбои с багажом в Шереметьево
.
  05.06.19 16:08
МАК полностью реконструировал последний полет SSJ100
.
  05.06.19 13:45
Мосгорсуд признал законным арест 30 млн руб. у сына Абызова
.
  05.06.19 13:29
Пляжи и бассейны открылись в 17 парках Москвы
.
  05.06.19 12:03
В аэропорту Шереметьево имени Пушкина открыли памятник поэту
.
  05.06.19 11:48
Мосгордума дала согласие на назначение прокурором столицы Попова
.
  05.06.19 11:29
Гостиницу "Пекин" в центре Москвы выставили на торги


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket