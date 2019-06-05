Отели на российских курортах летом оказались дороже зарубежных

05.06.19 16:03

© РИА Новости. Тарас Литвиненко

5 июня. Interfax-Russia.ru - Стоимость гостиниц на российских курортах этим летом оказалась значительно выше, чем в городах за рубежом, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в среду в пресс-службе сервиса по бронированию Ostrovok.ru.

Компания проанализировала бронирования за период с 1 июня по 31 августа, сравнив данные с показателями прошлого года.

"Большинство российских туристов (64%) выбирают отдых за рубежом этим летом, путешествия внутри страны выбрали 36%. Цены на размещение в отелях России этим летом в среднем выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за рубежом они выросли лишь на 9%. Причиной, повлиявшей на рост стоимости отелей в России, стало изменение ставки НДС с 1 января 2019 года. Цены на размещение в отелях за рубежом выросли из-за курсовых колебаний", - считают в компании.

Как отметили в компании, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье (6 тыс. рублей против 2 тыс. рублей), а стоимость ночи в отеле 3* в Ялте обойдется на 38% дороже, чем в итальянском Римини (6,8 тыс. рублей против 4,9 тыс.).

В городе Льорет-де-Маре на побережье Коста-Бравы в Испании можно забронировать номер в гостинице 3* за 4,3 тыс. рублей за ночь, это на 20% дешевле размещения в аналогичном отеле Анапы.

По данным Ostrovok.ru, туристы бронируют отели на российские курорты с июня по август в среднем на 6,6 дней, в то время как в прошлом году - на 5,7 дней. За рубеж россияне отправляются обычно на 7,5 дней.

"В целом спрос российских туристов сконцентрирован на пляжных и экскурсионных направлениях - большинство бронирует номера в отелях Турции, Испании, Италии, Франции и США. В топ-20 самых востребованных городов за рубежом вошли Аланья, Аликанте, Марсель и Нью-Йорк. В России самыми популярными городами стали Севастополь, Судак, Алушта, Феодосия и Симферополь", - сказали в компании.