Недопустимая ситуация: ВИЧ-инфицированных детей отказались принимать на нижегородской турбазе
  
Перспективный сосед: Южная Корея намерена увеличить инвестиции в Приморье
   
"Отцовский" капитал: семейные выплаты для многодетных отцов могут появиться в России
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
05.06.19 16:27

Минтранс РФ обещает жестко отреагировать на сбои с багажом в Шереметьево

© РИА Новости. Руслан Кривобок
5 июня. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ жестко отреагирует на сбои в выдаче багажа в аэропорту "Шереметьево", если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки.

Как говорится в сообщении министерства, глава Минтранса Евгений Дитрих "готов на ближайшем заседании совета директоров АО "Международный аэропорт "Шереметьево" поставить вопрос о персональной ответственности за ситуацию с выдачей багажа в воздушной гавани".

"Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках", - подчеркнули в министерстве.

В понедельник сообщалось, что аэропорт "Шереметьево" рассчитывает решить проблему задержек при выдаче багажа ближе к июлю этого года.

"Согласно предварительному прогнозу ситуация с выдачей багажа стабилизируется к окончанию текущего месяца. Администрация аэропорта приносит извинения пассажирам и авиакомпаниям за доставленные неудобства", - говорилось в сообщении аэропорта.

О сбое в системе выдачи багажа в "Шереметьево" в минувшую пятницу "Интерфаксу" сообщил один из пассажиров. "Мы прибыли в терминал Е рейсом из Азербайджана в 19 часов и почти три часа не можем получить багаж", - говорил собеседник агентства. Он отмечал, что никаких объявлений по громкой связи не делается, а на телефон "горячей линии" аэропорта невозможно дозвониться. В пресс-службе "Шереметьево" вечером в пятницу "Интерфаксу" заявили, что выдача багажа возобновлена.

Однако уже в субботу пресс-служба аэропорта распространила сообщение о том, что задержки при выдаче багажа вновь фиксируются. Это связано "с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон", говорилось в сообщении. При этом отмечалось, что система обработки и транспортировки багажа, расположенная под аэродромом и соединяющая южные и северные терминалы, работает в штатном режиме.

В понедельник "Шереметьево" вновь сообщило о задержках. "Администрация аэропорта предпринимает необходимые меры для перераспределения имеющихся производственных ресурсов. Реализуемые мероприятия позволят стабильно сокращать сроки ожидания выдачи задержанного багажа", - заявляли в "Шереметьево".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.06.19 17:43
Суд в Москве арестовал ученика обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева
.
  05.06.19 17:26
Житель Москвы проведет в колонии почти три года за поджог храма в районе Южное Тушино
.
  05.06.19 16:32
Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева
.
  05.06.19 16:08
МАК полностью реконструировал последний полет SSJ100
.
  05.06.19 13:45
Мосгорсуд признал законным арест 30 млн руб. у сына Абызова
.
  05.06.19 13:29
Пляжи и бассейны открылись в 17 парках Москвы
.
  05.06.19 12:03
В аэропорту Шереметьево имени Пушкина открыли памятник поэту
.
  05.06.19 11:48
Мосгордума дала согласие на назначение прокурором столицы Попова
.
  05.06.19 11:29
Гостиницу "Пекин" в центре Москвы выставили на торги
.
  05.06.19 10:48
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации "Склифа" в тяжелом состоянии


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket