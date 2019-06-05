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05.06.19 16:32

Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
5 июня. Interfax-Russia.ru - Заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) и начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, в отношении которого следствие предлагало дать показания обвиняемому в государственной измене физику Виктору Кудрявцеву, задержан, сообщил "Интерфаксу" адвокат последнего, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.

"У нас есть информация о задержании, но документов нет. Мы предполагаем, что по этому делу (дело Кудрявцева - ИФ)", - сказал Павлов агентству в среду.

Он добавил, что задержание Ковалева и обыски в рамках его задержания проходили во вторник в Москве.

Комментариями ФСБ России, которая ведет дело Виктора Кудрявцева, а также МФТИ "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

В Лефортовском суде Москвы, куда обычно следствие ФСБ обращается с ходатайствами об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам, которые расследует спецслужба, агентству сообщили, что каких-либо материалов в отношении Ковалева в суд до настоящего времени не поступало.

В свою очередь, сын Виктора Кудрявцева - Ярослав сообщил "Интерфаксу", что, по его сведениям, Ковалев был задержан в среду рано утром.

Согласно информации на сайте МФТИ, Ковалев - кандидат физико-математических наук, в настоящее время занимает должность заместителя заведующего кафедрой космических летательных аппаратов института. Специализация ученого - "Газодинамика. Дистанционное зондирование Земли".

По словам Ярослава Кудрявцева, основное место работы Ковалева - ЦТА, где он занимает должность начальника центра.

Виктору Кудрявцеву предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Согласно информации его защиты, в уголовном деле идет речь о передаче секретных данных с электронной почты в двух письмах за март и октябрь 2013 года из города Королева в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе (Von Karman Institute for Fluid Dynamics), с которым ЦНИИмаш работал по программе FP7-SPACE.

Как пояснял "Интерфаксу" адвокат Павлов, следствие считает, что Кудрявцев получал задачи от Фон Кармановского института, якобы выходившие за рамки проекта, который он курировал от ЦНИИмаш, и направлял туда отчеты об исследованиях. Данные исследований могли быть использованы при создании нового вооружения, полагает следствие.

То, что в письмах была секретная информация, по словам Павлова, было установлено заключением специалиста "Роскосмоса".

Свою вину Кудрявцев не признает. Его защитники заявляли, что к секретным сведениям ученый не имел доступа более 20 лет, а сама программа FP7-SPACE была утверждена на правительственном уровне и отчеты по ней публиковались в открытом доступе.

Об аресте Кудрявцева стало известно в июле 2018 года, когда члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили его в следственном изоляторе "Лефортово". В настоящее время 75-летний ученый - старейший арестант этого СИЗО.

В ноябре 2018 года Павлов сообщил "Интерфаксу", что Кудрявцев отказался заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием: в обмен на смягчение меры пресечения ученому было предложено признать вину и изобличить в госизмене своего ученика и коллегу Ковалева.

Ярослав Кудрявцев рассказал "Интерфаксу", что с отцом Ковалев работал много лет, в том числе и по программе FP7-SPACE.

"Они давно вместе работали, сначала он был подчиненным у отца, а потом, когда отец состарился, он стал заведующим, начальником этого центра, а отец у него - ведущим научным сотрудником", - сказал Кудрявцев в разговоре с агентством.

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