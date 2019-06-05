S7 начала летать из Владивостока в Якутск

05.06.19 16:50

© РИА Новости. Алексей Куденко

5 июня. Interfax-Russia.ru - Группа S7, объединяющая авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" (летают под брендом S7 Airlines), со среды начала осуществлять полеты из Владивостока в Якутск, говорится сообщении группы.

Рейсы выполняются на воздушных судах A320 дважды в неделю - по средам и субботам.

"Владивосток является одним из хабов S7 Airlines с широкой географией полетов как внутри страны, так и за рубеж. В 2019 году мы делаем акцент на увеличении маршрутной сети на Дальнем Востоке. Рейс Владивосток - Якутск, который входит в программу субсидированных перевозок, удачно впишется в нашу сеть, будет востребован", - приведены в сообщении слова коммерческого директора группы Игоря Веретенникова.

В настоящее время полеты из Владивостока в Якутск осуществляет авиакомпания "Якутия". Рейсы выполняются на воздушных судах Sukhoi Superjet 100 трижды в неделю.

S7 - вторая по величине авиационная группа в РФ, основана Владиславом и Натальей Филевыми.

Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает 45 направлений, полеты по которым совершают 18 российских и зарубежных авиакомпаний. В первом квартале 2019 года услугами аэропорта воспользовалось 608 тыс. пассажиров, что на 26% превысило показатель I квартала 2018 года.