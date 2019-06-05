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05.06.19 17:02

ФСС оплатит расходы на лечение пострадавших от взрыва на заводе "Кристалл" работников шести предприятий

© РИА Новости. МЧС РФ
5 июня. Interfax-Russia.ru - Фонд социального страхования (ФСС) оплатит расходы на лечение сотрудников 6 предприятий, которые пострадали в результате взрывов, произошедших в Дзержинске Нижегородской области на территории АО "Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФСС.

"Оплата лечения будет произведена за счет средств фонда после окончания лечения по фактическим затратам. Пострадавшие, получившие травмы легкой степени, находятся на амбулаторном лечении. Пострадавшие, получившие травмы тяжелой степени, находятся на лечении в ГБУЗ НО "Больница скорой медицинской помощи города Дзержинска". Нижегородским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации в медицинские учреждения направлены договоры об оплате расходов на лечение застрахованных лиц непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве", - отметили в ФСС.

Представитель фонда уточнил, что "информация о количестве пострадавших и степени тяжести травм постоянно уточняется".

"Пособие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве будет выплачено за весь период временной нетрудоспособности застрахованного до его выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в размере 100% от его среднего заработка", - добавил представитель ФСС.

Выплаты ФСС будут производиться по закону об обязательном социальном страховании от несчастного случая на производстве.

По данным базы автоматизированной системы "Национального союза страховщиков ответственности" (НССО), ответственность завода "Кристалл" была застрахована в "СОГАЗе" (MOEX: SOGP) по другому закону об обязательном страховании. Страховщик подтвердил наличие договора обязательного страхования ответственности владельца опасного объекта (ОПО) и готовность осуществлять выплаты потерпевшим, если событие будет признано страховым случаем. Согласно российскому законодательству, выплат по личным видам страхования может быть несколько по одному страховому событию.

Как сообщалось ранее, 1 июня на территории предприятия "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов техногенного характера. В результате разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар. От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров и на заводских территориях.

По последним данным регионального Минздрава, в больницы Дзержинска после взрывов обратились 89 человек. Госпитализировано 18 человек: 17 пациентов находятся на лечении в больнице скорой медицинской помощи Дзержинска, один - в госпитале ветеранов войн.

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