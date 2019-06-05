Житель Москвы проведет в колонии почти три года за поджог храма в районе Южное Тушино

05.06.19 17:26

© РИА Новости. Григорий Сысоев

5 июня. Interfax-Russia.ru - Поджигатель православного храма на северо-западе Москвы осужден на 2 года 11 месяцев лишения свободы, сообщили "Интерфаксу" в столичной прокуратуре в среду.

"Тушинский районный суд Москвы признал 35-летнего жителя столицы Евгения Сенчина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога)", - сказали в ведомстве.

По данным следствия, 6 ноября 2018 года Сенчин, находясь около временного храма апостола и евангелиста Иоанна Богослова - Патриаршего подворья, расположенного в столичном районе Южное Тушино, "из хулиганских побуждений совершил поджог снаружи храма заранее подготовленных им автомобильных покрышек, которые набил бумагой, ветошью и пропитал бензином". После чего с места преступления скрылся.

Согласно заключению эксперта, храм и находящееся внутри имущество были повреждены и уничтожены, ущерб превысил 6,4 млн рублей.

В судебном заседании поджигатель свою вину признал.

С учетом позиции государственного обвинителя Тушинской межрайонной прокуратуры суд приговорил Сенчина к 2 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.