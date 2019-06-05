Глава Минздрава РФ заявляет о почти полном выполнении указа о повышении зарплат медперсоналу

05.06.19 17:32

© РИА Новости. Виталий Белоусов

5 июня. Interfax-Russia.ru - "Майские указы", связанные с повышением заработной платы младшему и среднему медицинскому персоналу, почти полностью выполнены, и говорить о срыве исполнения программы неверно, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Выполнением указа считается выполнение с пятипроцентным отклонением, то есть, 95 процентов и больше. С учетом этих критериев по врачам и по среднему медицинскому персоналу все 85 регионов выполнили (индексацию - ИФ) заработной платы, по младшему медицинскому персоналу четыре региона имеют отклонения от 5 до 10 процентов", - сказала Скворцова журналистам в среду, комментируя данные Счетной палаты.

Министр отметила, что данные Счетной палаты о выполнении указа о повышении зарплат медперсоналу были неверно интерпретированы.

"На следующий день после неправильной интерпретации данных, опубликованных Счетной палатой, появилась информация Росстата о том, что по темпам прироста зарплаты сфера здравоохранения находится на первом месте. Прирост 26% за 2018 год, если смотреть всех медицинских работников: и средних, и младших. Говорить о срыве указов не приходится", - подчеркнула Скворцова.

Как сообщала Счетная палата по итогам проверки бюджета за 2018 год в Минздраве России, Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова, ФМБА России, Роспотребнадзоре и Росздравнадзоре, Минздрав по итогам 2018 года не обеспечил достижение показателей по продолжительности жизни, смертности от онкологии и удовлетворенности россиян качеством медобслуживания, а также исполнение "майского указа" по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу.

В Счетной палате отмечали, что у всех главных распорядителей, за исключением Росздравнадзора, отмечен низкий уровень исполнения расходов по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП): в Минздраве - 68,9%, Роспотребнадзоре - 39,9%, ФМБА - 32,4%.

"В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента №597 (от 7 мая 2012 года, один из так называемых "майских указов" - ИФ) в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников", - сообщали в Счетной палате.