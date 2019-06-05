Суд в Москве арестовал ученика обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева

05.06.19 17:43

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

5 июня. Interfax-Russia.ru - Лефортовский суд Москвы отправил под арест начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) и заместителя заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Романа Ковалева, в отношении которого следствие предлагало дать показания обвиняемому в государственной измене физику Виктору Кудрявцеву.

"Постановлением суда в отношении Ковалева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 августа", - сообщила в среду "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.