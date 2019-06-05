Суд в Новосибирске арестовал супругу экс-директора клиники Мешалкина по делу о растрате

05.06.19 17:48

© РИА Новости. Андрей Старостин

5 июня. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд Новосибирска в среду избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Ирине Бойцовой - супруге экс-директора Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е.Н.Мешалкина (НМИЦ, клиника Мешалкина) академика РАН Александра Караськова, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" из зала суда.

"Суд постановил: избрать Бойцовой меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 августа 2019 года", - огласила решение судья Татьяна Петрова.

Во время заседания Бойцовой потребовалась медицинская помощь, приезжала бригада "скорой".

Защита предлагала отправить Бойцову под домашний арест или под залог на сумму до 2,5 млн рублей.

Бойцовой, занимающей пост руководителя организационно-клинической службы клиники Мешалкина, которая была задержана в понедельник, предъявлено обвинение по ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 160 УК РФ (соучастие в присвоении или растрате в особо крупном размере).

"Подсудимая действовала в составе организованной группы, Бойцовой была отведена роль организатора, наряду с другими обвиняемыми", - процитированы в постановлении доводы следствия, настаивавшего на аресте обвиняемой.

Как сообщалось, в среду суд вернул следователю ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении академика Караськова, который находится в кардиореанимации.

Караськову предъявлено обвинение по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Как следует из постановления, уголовные дела в отношении Бойцовой и Караськова объединены в одно производство с делом замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова. Общая сумма похищенного имущества, по данным следствия, составляет 1 млрд 350 млн рублей.

16 мая Минздрав РФ уволил с поста директора НМИЦ академика РАН Караськова, руководившего клиникой с 1999 года, назначив затем исполняющим обязанности директора клиники главного внештатного специалиста-трансплантолога Минздрава РФ в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Александра Чернявского.

Ранее НМИЦ им. Мешалкина несколько раз попадал в поле зрения правоохранительных органов, фигурируя в двух уголовных делах - о картельном сговоре (расследование завершено - ИФ) и о мошенничестве и отмывании денег, в чем обвиняется замдиректора НМИЦ Евгений Покушалов.

Ему предъявлено обвинение по статьям 159 УК РФ (мошенничество) и 171.1 УК РФ (легализация преступных доходов). Речь идет о хищении более 1,3 млрд руб. в 2015-2018 годах при проведении торгов, победа в которых обеспечивалась определенным компаниям.

После задержания Покушалова Караськов неоднократно выступал в защиту своего заместителя, заявляя, что тот не имел отношения к финансово-хозяйственной деятельности клиники.

Академик Караськов - практикующий сердечно-сосудистый хирург, выполняющий все виды операций на сердце и сосудах, курирующий научные проблемы в области кардиохирургии и смежных дисциплинах. Исследования ученого посвящены фундаментальным и прикладным проблемам системы кровообращения.

НМИЦ имени Мешалкина - один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тыс. операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.