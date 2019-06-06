Сахалинская облдума назначила досрочные выборы главы региона на 8 сентября

06.06.19 06:06

© РИА Новости. Виталий Белоусов

6 июня. Interfax-Russia.ru - Досрочные выборы губернатора Сахалинской области состоятся 8 сентября, в единый день голосования, эту дату утвердили депутаты Облдумы в четверг на пленарном заседании, передает корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток" из зала заседания.

"В связи с тем, что бывший губернатор региона Олег Кожемяко сейчас возглавляет Приморский край, необходимо назначить досрочные выборы губернатора Сахалинской области", - сообщила депутат Наталья Коршунова.

Она напомнила, что решение о проведении выборов облдума должна принять не ранее, чем за 100 дней, и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

"В соответствии с федеральным законодательством, выборы главы региона могут состояться в единый день голосования", - заявила она.

Депутаты данное предложение согласовали единогласно.