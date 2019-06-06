Массовые ДТП парализовали движение по трассе Де-Фриз - Патрокл во Владивостоке

06.06.19 06:33

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

6 июня. Interfax-Russia.ru - Несколько дорожных аварий произошли в четверг утром на дороге Де-Фриз - Седанка - Патрокл во Владивостоке, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщила пресс-служба УМВД Приморья.

"В настоящее время перекрыто движение транспортных средств на трассу Де-Фриз - Седанка - Патрокл. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой воздержаться от поездок по этой дороге ", - говорится в сообщении.

Причиной аварий стала плохая видимость из-за густого тумана, а также несоблюдение водителями безопасных дистанции и скоростного режима.

На местах ДТП работают наряды дорожно-патрульной службы.

Полиция на данный момент не уточняет количество участников ДТП. Между тем, в социальных сетях жители города сообщают, что в дорожных авариях пострадали более 30 автомобилей.