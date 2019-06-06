06.06.19 06:55

© РИА Новости. Павел Львов

6 июня. Interfax-Russia.ru - Департамент тарифного регулирования Томской области утвердил единый тариф на услугу муниципального "Спецавтохозяйство Томска", которое будет выполнять в седьмой зоне весь комплекс услуг по обращению с отходами, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Таким образом, Томская область полностью перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

"Тариф на услуги оператора для населения, согласно приказу, до конца 2019 года составит 264,9 рубля за куб. м мусора. Рассчитать стоимость коммунальной услуги за вывоз мусора можно самостоятельно с помощью онлайн-калькулятора", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в Томской области разработали территориальную схему обращения с отходами, на основании которой область разделили на восемь зон, в каждой из которых работает свой региональный оператор, выбранный на конкурсной основе.

Тариф утвердили в семи зонах, но в Томске и Томском районе "Спецавтохозяйство", выигравшее конкурс на обращение с ТКО, не могло приступить к работе из-за судебных тяжб - итоги конкурса пытался оспорить один из участников.