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Ученые восстановили историю заселения Северо-Восточной Сибири по геномам древних людей

© РИА Новости. Павел Львов
6 июня. Interfax-Russia.ru - Ученые Института археологии и этнографии (Новосибирск), Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института (Магадан) и Центра геогенетики Музея естественной истории Копенгагенского университета (Дания) восстановили историю заселения северо-востока Сибири, сообщает издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".

"По нескольким найденным зубам, редким фрагментам костей с археологических стоянок ученые проанализировали 34 новых генома древнего человека и показали, когда и откуда люди пришли в Северо-Восточную Сибирь, какие популяции сменяли друг друга. Например, удалось установить, что у современных чукчей, коряков, ительменов и коренных народов Америки был один общий предок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в интервале между 40 и 30 тысячами лет назад достоверные следы заселения северо-востока Сибири с богатым археологическим контекстом пока обнаружены лишь на Янской стоянке (Якутия) возрастом 31 - 32 тыс. лет.

В то же время, имеются данные о том, что люди обитали на западе Таймыра и в устье реки Яны уже 45 тысяч лет назад.

Как показывают данные генетиков, примерно 24-18 тысяч лет назад со стороны Приамурья и Байкала в Северо-Восточную Сибирь приходят потомки восточных евразийцев - потомков выходцев из Африки, покинувших ее около 80 тыс. лет назад.

Волны миграций шли в направлении районов Колымы, Камчатки и Чукотки.

"В низовьях Колымы в отложениях местонахождения Дуванный Яр был найден фрагмент черепа человека возрастом примерно 10 тысяч лет. Проведя палеогенетический анализ этого образца, ученые установили его близкое родство с геномами современных коряков, ительменов, чукчей и коренных американцев", - сказано в сообщении.

Популяция, представленная геномом человека из Дуванного Яра, получила название "древние палеосибирцы", которые стали родоначальниками нескольких наследственных линий: собственно древней палеосибирской популяции и предков коренных американцев, впоследствии заселивших Америку.

Эта популяция стала предковой в том числе для палеоэскимосов, неоэскимосов и чукотско-камчатской общности, а также повлияла на генофонд общего предка кетов и атапасков.

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