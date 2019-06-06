Недопустимая ситуация: ВИЧ-инфицированных детей отказались принимать на нижегородской турбазе
  
"Небезопасный" перехват: США осудили РФ за перехват военного самолета
   
Перспективный сосед: Южная Корея намерена увеличить инвестиции в Приморье
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
06.06.19 08:23

ПМЭФ-2019 начинает работу в Северной столице

© РИА Новости. Алексей Даничев
6 июня. Interfax-Russia.ru - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019) откроется в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в четверг, 6 июня, его работа завершится в субботу, 8 июня.

Главная тема форума в этом году - "Формируя повестку устойчивого развития". Программа состоит из четырех тематических блоков: "Мировая экономика в поисках баланса", "Российская экономика: реализуя цели национального развития", "Технологии, приближающие будущее" и "Человек - прежде всего". Программа насчитывает более 120 мероприятий в различных форматах, в том числе два пленарных заседания, панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты.

В церемонии открытия форума будут участвовать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и президент Молдавии Игорь Додон. С приветственным словом к участникам и гостям форума обратится временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Ожидается, что в работе форума примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин.

В рамках трека "Мировая экономика в поисках баланса" пройдут сессии, посвященные расширению и углублению сотрудничества в области транспорта на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), новым подходам к управлению, изучению и сохранению ресурсов Мирового океана, смене парадигмы глобального экономического порядка, мировым практикам законодательного регулирования в интернете, стратегиям развития Евразийского экономического союза, усилению транзитной привлекательности РФ, репутации России на мировом продовольственном рынке и другим актуальным темам экономики. На сессии "Энергетическая панель" ее участники обменяются мнениями относительно трендов на энергетических рынках и трансформации мировой нефтегазовой отрасли, динамики влияния геополитических факторов на работу рынков, обсудят потенциал сотрудничества и инноваций для эффективного перехода к низкоуглеродной экономике.

Среди участников дискуссий - глава Сбербанка Герман Греф, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, президент и председатель правления АФК "Система" Андрей Дубовсков, руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев, президент делового совета Евразийского экономического союза Виктор Христенко, председатель Sasakawa Peace Foundation Нобуо Танака, председатель совета директоров China COSCO Shipping Corporation Limited Лижун Сюй, главный исполнительный директор International Post Corporation Хольгер Винклбауер, президент и главный исполнительный директор IKEA Group Йеспер Бродин, главный исполнительный директор Wintershall Holding GmbH Марио Мерен, основатель Gett Дэйв Вайсэр, генеральный директор EY Кармайн Ди Сибио и другие.

Блок "Российская экономика: реализуя цели национального развития" предполагает обсуждение развития малого бизнеса, итогов и перспектив реформы рынка обращения с отходами, глобальной конкурентоспособности и экспортного потенциала российского образования и трансформации строительного и жилищно-коммунального комплекса России. В сессиях примут участие: председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, президент Европейской банковской федерации, главный исполнительный директор Societe Generale Фредерик Удеа, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, вице-президент Google Inc. Меир Бранд, главный исполнительный директор Hyperloop Transportation Technologies Дирк Алборн, президент Volvo AB Мартин Лундстедт и другие.

Участники сессий трека "Технологии, приближающие будущее" обсудят вопросы развития искусственного интеллекта и киберугроз, цифровизации отдельных отраслей экономики, а также международного взаимодействия в науке, в том числе такие темы, как цифровые технологии в промышленности, цифровое недропользование, цифротехнологическая трансформация нефтегазовых компаний и трансформация здравоохранения. Спикерами выступят президент Российской академии наук Александр Сергеев, генеральный директор АО "Росгеология" Сергей Горьков, президент IBS Group Анатолий Карачинский, президент международной сети PwC Боб Мориц и председатель Huawei Technologies Co. Го Пин.

Дискуссии в треке "Человек - прежде всего" будут посвящены таким темам, как программы корпоративного здравоохранения, равенство возможностей в эпоху цифровой экономики, стратегия интеграционного взаимодействия науки, образования и бизнеса, государственно-частное партнерство в сфере благотворительности. В сессиях примут участие председатель правления ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман и другие.

В дни проведения ПМЭФ в северной столице установится теплая и сухая погода. Днем воздух прогреется до плюс 25-30 градусов.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.06.19 10:31
В Москве воздух накалится до +31 градуса
.
  06.06.19 10:26
Москва запускает новую программу поддержки экспортеров
.
  06.06.19 10:14
Объем закупок у малого бизнеса в Москве за пять лет достиг 1 трлн рублей
.
  06.06.19 09:03
В столице пройдет более 300 мероприятий ко дню рождения Пушкина
.
  05.06.19 17:43
Суд в Москве арестовал ученика обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева
.
  05.06.19 17:26
Житель Москвы проведет в колонии почти три года за поджог храма в районе Южное Тушино
.
  05.06.19 16:32
Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева
.
  05.06.19 16:27
Минтранс РФ обещает жестко отреагировать на сбои с багажом в Шереметьево
.
  05.06.19 16:08
МАК полностью реконструировал последний полет SSJ100
.
  05.06.19 13:45
Мосгорсуд признал законным арест 30 млн руб. у сына Абызова


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket