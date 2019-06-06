ПМЭФ-2019 начинает работу в Северной столице

06.06.19 08:23

© РИА Новости. Алексей Даничев

6 июня. Interfax-Russia.ru - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019) откроется в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в четверг, 6 июня, его работа завершится в субботу, 8 июня.

Главная тема форума в этом году - "Формируя повестку устойчивого развития". Программа состоит из четырех тематических блоков: "Мировая экономика в поисках баланса", "Российская экономика: реализуя цели национального развития", "Технологии, приближающие будущее" и "Человек - прежде всего". Программа насчитывает более 120 мероприятий в различных форматах, в том числе два пленарных заседания, панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты.

В церемонии открытия форума будут участвовать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и президент Молдавии Игорь Додон. С приветственным словом к участникам и гостям форума обратится временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Ожидается, что в работе форума примут участие президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин.

В рамках трека "Мировая экономика в поисках баланса" пройдут сессии, посвященные расширению и углублению сотрудничества в области транспорта на пространстве Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), новым подходам к управлению, изучению и сохранению ресурсов Мирового океана, смене парадигмы глобального экономического порядка, мировым практикам законодательного регулирования в интернете, стратегиям развития Евразийского экономического союза, усилению транзитной привлекательности РФ, репутации России на мировом продовольственном рынке и другим актуальным темам экономики. На сессии "Энергетическая панель" ее участники обменяются мнениями относительно трендов на энергетических рынках и трансформации мировой нефтегазовой отрасли, динамики влияния геополитических факторов на работу рынков, обсудят потенциал сотрудничества и инноваций для эффективного перехода к низкоуглеродной экономике.

Среди участников дискуссий - глава Сбербанка Герман Греф, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, президент и председатель правления АФК "Система" Андрей Дубовсков, руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев, президент делового совета Евразийского экономического союза Виктор Христенко, председатель Sasakawa Peace Foundation Нобуо Танака, председатель совета директоров China COSCO Shipping Corporation Limited Лижун Сюй, главный исполнительный директор International Post Corporation Хольгер Винклбауер, президент и главный исполнительный директор IKEA Group Йеспер Бродин, главный исполнительный директор Wintershall Holding GmbH Марио Мерен, основатель Gett Дэйв Вайсэр, генеральный директор EY Кармайн Ди Сибио и другие.

Блок "Российская экономика: реализуя цели национального развития" предполагает обсуждение развития малого бизнеса, итогов и перспектив реформы рынка обращения с отходами, глобальной конкурентоспособности и экспортного потенциала российского образования и трансформации строительного и жилищно-коммунального комплекса России. В сессиях примут участие: председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, президент Европейской банковской федерации, главный исполнительный директор Societe Generale Фредерик Удеа, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, вице-президент Google Inc. Меир Бранд, главный исполнительный директор Hyperloop Transportation Technologies Дирк Алборн, президент Volvo AB Мартин Лундстедт и другие.

Участники сессий трека "Технологии, приближающие будущее" обсудят вопросы развития искусственного интеллекта и киберугроз, цифровизации отдельных отраслей экономики, а также международного взаимодействия в науке, в том числе такие темы, как цифровые технологии в промышленности, цифровое недропользование, цифротехнологическая трансформация нефтегазовых компаний и трансформация здравоохранения. Спикерами выступят президент Российской академии наук Александр Сергеев, генеральный директор АО "Росгеология" Сергей Горьков, президент IBS Group Анатолий Карачинский, президент международной сети PwC Боб Мориц и председатель Huawei Technologies Co. Го Пин.

Дискуссии в треке "Человек - прежде всего" будут посвящены таким темам, как программы корпоративного здравоохранения, равенство возможностей в эпоху цифровой экономики, стратегия интеграционного взаимодействия науки, образования и бизнеса, государственно-частное партнерство в сфере благотворительности. В сессиях примут участие председатель правления ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский, главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман и другие.

В дни проведения ПМЭФ в северной столице установится теплая и сухая погода. Днем воздух прогреется до плюс 25-30 градусов.