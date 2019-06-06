Министр лесного комплекса Иркутской области задержан в Москве

06.06.19 10:16

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

6 июня. Interfax-Russia.ru - Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда задержан в аэропорту "Шереметьево" по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщила в четверг пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

"Задержание министра проведено в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения "Туколонь", - говорится в сообщении.

По версии следствия, незаконные вырубки леса в заказнике "Туколонь" были проведены на площади около 120 гектаров. В результате лесному фонду, охотничьим ресурсам, почвам, объектам животного мира причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей.

Шеверда был задержан сотрудниками ФСБ по поручению следователей СКР. В отношении министра возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

"В ближайшее время Шеверде будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В министерстве лесного комплекса Иркутской области агентству сообщили, что Шеверда с начала июня находится во внеочередном отпуске, который взял для медицинского обследования ребенка в Москве.

"Он прилетел в Москву с супругой и дочерью", - уточнил представитель министерства.

По его словам, на период отпуска Шеверды исполняющим обязанности министра лесного комплекса Иркутской области назначен его заместитель Валентин Широков.

Природный заказник регионального значения "Туколонь" расположен вдоль реки Киренга в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Он входит в зону атмосферного влияния Байкальской природной территории, является уникальным местом обитания северных оленей, лося, изюбря и косули, а также редких видов птиц - серый журавль, черный аист, клоктун.

Ранее по делу о рубках в "Туколони" к уголовной ответственности были привлечены бывший заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Алексей Туги, а также директор ОГАУ "Казачинско-Ленский лесхоз" и инженер-лесопатолог филиала ФБУ "Российский центр защиты леса" - "Центр защиты леса Иркутской области".

"Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов)", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в июне 2018 года следственными органами СКР было возбуждено уголовное дело по факту незаконной санитарной вырубки более 100 га ценного реликтового леса в заказнике "Туколонь", ущерб от которой составил около 800 млн рублей.

По версии следствия, в сентябре 2017 года сотрудники филиала ФБУ "Рослесозащита" - Центра защиты леса Иркутской области провели лесопатологическое обследование заказника, по результатам которого необоснованно назначили сплошные санитарные рубки леса, якобы поврежденного пожаром и зараженного вредителем.

Рубки согласовал Алексей Туги, на тот момент руководивший службой по охране и использованию животного мира Иркутской области, которая с 1 июня 2018 года вошла в состав регионального министерства лесного комплекса. С января по апрель 2018 года лес рубили сотрудники Казачинско-Ленского лесхоза. Незаконную вырубку выявили и пресекли работники Байкальской природоохранной прокуратуры.