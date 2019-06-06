ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Прайм финанс"

06.06.19 09:26

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

6 июня. Interfax-Russia.ru - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Прайм финанс", говорится в сообщении ЦБ.

"В ходе проведенной Банком России 29 мая ревизии касс подразделений банка выявлена крупная недостача наличных денежных средств. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам привело к полной утрате кредитной организацией собственных средств (капитала)", - отмечается в сообщении регулятора.

Уточняется, что недостача денежных средств в кассе превысила 268 млн рублей. Банк осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность.

ЦБ отмечает, что информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена в правоохранительные органы.

Банк "Прайм финанс" является участником системы страхования вкладов.

По данным ЦБ РФ на 22 апреля 2019 года, основными владельцами банка являлись Михаил Табунов и Леонид Варшавский (по 9,99%), Владислав Трофимов, Антон Евнуков, Анатолий Муканаев, Сергей Муцянко, Ирина Чесноков, Игорь Чумаков (по 9,97%), Сергей Малевич (9,88%), Дмитрий Алексеев (9,79%).

Банк "Прайм финанс" по итогам первого квартала 2019 года занимал 362-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, по величине активов эта кредитная организация занимала 366-е место в банковской системе РФ.