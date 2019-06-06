Свыше 4 тонн поддельной молочной продукции изъяли в Волгограде

06.06.19 08:50

© РИА Новости. Владимир Астапкович

6 июня. Interfax-Russia.ru - Сотрудники волгоградской полиции во взаимодействии с прокуратурой пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся сбытом фальсифицированной молочной продукции, сообщила официальный представитель ИВД РФ Ирина Волк.

"Установлено, что злоумышленники зарегистрировали на территории Волгограда фирму и арендовали складские помещения. В других регионах они приобретали продукцию, изготовленную из растительных жиров: спреды, творожные и сметанные продукты, а затем наклеивали на упаковки поддельные этикетки", - сказал Волк.

По ее словам, фальсификат под видом сливочного масла высшего сорта, творога и сметаны поставлялся оптовыми партиями в учреждения здравоохранения и социальной защиты, крупные сетевые магазины, а также столовые, кондитерские и пекарни.

"По имеющейся информации, только за последние четыре месяца сообщники получили в результате противоправной деятельности доход в размере 33 млн рублей", - отметила Волк.

В ходе обысков в офисе фирмы, складских помещениях и местах реализации товаров оперативники изъяли свыше 4 тонн продукции, черновые записи, бухгалтерские и товарно-сопроводительные документы, этикетки, компьютерную технику.

В отношении шести работников данной организации возбуждено уголовное дело по п."а" ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

В настоящее время принимаются меры к изъятию фальсификата из сетевых магазинов и других объектов.