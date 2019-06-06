В столице пройдет более 300 мероприятий ко дню рождения Пушкина

06.06.19 09:03

© РИА Новости. Владимир Вяткин

6 июня. Interfax-Russia.ru - Столичные библиотеки и культурные центры подготовили более 300 бесплатных мероприятий, приуроченных к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, они пройдут с 6 по 14 июня, сообщает в четверг официальный сайт мэра Москвы.

"Всех почитателей творчества Александра Пушкина мы ждем на концертах, викторинах, играх, спектаклях и познавательных лекциях, посвященных творчеству и жизни великого поэта. Большой праздник литературы и творчества для горожан подготовили 190 библиотек и 70 культурных центров", - говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что мероприятия будет интересны и взрослым, и детям.

"Дети смогут вспомнить героев пушкинских сказок на конкурсах и прочитать любимые строки вслух у открытого микрофона, а взрослые познакомятся с интересными фактами из биографии русского классика и откроют для себя заново его произведения", - отмечается в сообщении.

Библиотека № 156 в день рождения классика проведет для детей интеллектуальную игру-конкурс и лекцию о жизни и творческом пути Пушкина, а также об эпохе, в которой жил поэт. Библиотека искусств имени А.П. Боголюбова подготовила программу для взрослых почитателей творчества Пушкина. 6 июня гости смогут увидеть литературно-музыкальную композицию "Шесть Дон Жуанов".

"Мероприятия, посвященные памятной дате, запланированы и на фестивале "Красная площадь". В этом году он проходит в столице с 1 по 6 июня", - сообщают в мэрии.

Мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения Пушкина, также пройдут в Доме Гоголя, в культурном центре "Стимул", в Московском многофункциональном культурном центре и в театральном центре "Свободный 24". Полную программу можно найти на сайтах библиотек и культурных центров, уточняется на сайте.