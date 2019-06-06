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06.06.19 09:08

В Петербурге освятят храм в честь святой блаженной Ксении Петербургской

© РИА Новости. Алексей Даничев
6 июня. Interfax-Russia.ru - На Лахтинской улице Петербурга в четверг в день прославления святой блаженной Ксении Петербургской на Лахтинской улице состоится великое освящение храма в ее честь.

Как сообщает пресс-служба петербургской епархии, это первый в городе отдельно стоящий храм в честь блаженной Ксении. Он вмещает до 500 человек.

Чин освящения и божественную литургию в 9:00 возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. По окончании богослужения правящий архиерей освятит поклонный крест на территории храма.

Община храма святой блаженной Ксении Петербургской была зарегистрирована в 2002 году. Инициатором строительства выступила Всероссийская организация инвалидов Петроградского района. В 2003 году под храм был выделен участок на Петроградской стороне на Лахтинской улице. Предположительно, именно здесь стоял дом, в котором Ксения жила со своим супругом Андреем Петровым.

Храм примечателен своим внутренним убранством. Автором настенных росписей, посвященных жизни святой блаженной Ксении является петербургской художник и иконописец Александр Простев. Подобных росписей нет больше нигде в мире.

Иконы для храма написали известные петербургские иконописцы Дмитрий Мироненко (руководитель иконописной мастерской Свято-Троицкой Александро-Невской лавры) и Александр Стальнов. Баптистерий при храме украшен мозаиками, для которых использовались только классические материалы и технологии, открытые Михаилом Ломоносовым. Храм святой Ксении оборудован пандусами и лифтом для маломобильных групп населения.

Поклонный крест на территории храма святой блаженной Ксении Петербургской выполнен по проекту архитектора Екатерины Кузнецовой, изготовлен на заводе "Коелгамрамор" и установлен благодаря ктитору храма Вячеславу Заренкову. Крест выполнен из белого мрамора, его высота составляет три с половиной метра, на постаменте написано: "Кресту твоему поклоняемся, Владыко", а в его основании у ног Спасителя изображены святые православной церкви.

Святая блаженная Ксения Петербургская - одна из самых любимых святых у русских православных. Овдовев в 26 лет, молодая девушка взяла на себя, как отмечают верующие, подвиг добровольного безумия - юродства Христа ради, как говорили на Руси. Всю оставшуюся жизнь она провела в скитаниях по городу и молитве. Еще при жизни Ксения помогала многим, обладала, как считают православные, даром предвидения. Она была горячо любима простыми людьми. После ее кончины место ее упокоения на Смоленском кладбище стало местом паломничества.

К блаженной Ксении обращаются с просьбами об исцелении от болезней, о даровании семейного счастья и во многих других нуждах. Канонизирована Русской православной церковью 6 июня 1988 года.

В Санкт-Петербурге в честь святой блаженной Ксении освящено четыре домовых храма при социальных учреждениях, два храма-часовни и знаменитая часовня на Смоленском кладбище на месте упокоения святой.

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