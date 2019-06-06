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06.06.19 09:33
Семь женщин-риелтеров будут судить в Иркутской области за мошенничество с маткапиталом
"Они обвиняются по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере)", - сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
По версии следствия, с 2014 по 2017 годы 38-летняя директор риэлтерского агентства организовала незаконное обналичивание сертификатов на МСК путем совершения фиктивных сделок займа и купли-продажи объектов недвижимости.
"Шесть сотрудниц агентства, работая в должности риелторов, вступив в сговор с директором, осуществляли поиск женщин, получивших сертификаты МСК, для совершения незаконных сделок", - уточняется в сообщении.
Клиентами стали 58 жительниц Тулуна, Тулунского района и соседнего города Нижнеудинск, уголовное дело которых выделено в отдельное производство, его расследование продолжается.
Уголовное дело риелторов направлено в Тулунский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу.
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