Семь женщин-риелтеров будут судить в Иркутской области за мошенничество с маткапиталом

06.06.19 09:33

© РИА Новости. Владимир Федоренко

6 июня. Interfax-Russia.ru - Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обналичивании средств материнского (семейного) капитала (МСК) на общую сумму более 26 млн рублей, в котором обвиняются семь работников риелтерского агентства в городе Тулун Иркутской области.

"Они обвиняются по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере)", - сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, с 2014 по 2017 годы 38-летняя директор риэлтерского агентства организовала незаконное обналичивание сертификатов на МСК путем совершения фиктивных сделок займа и купли-продажи объектов недвижимости.

"Шесть сотрудниц агентства, работая в должности риелторов, вступив в сговор с директором, осуществляли поиск женщин, получивших сертификаты МСК, для совершения незаконных сделок", - уточняется в сообщении.

Клиентами стали 58 жительниц Тулуна, Тулунского района и соседнего города Нижнеудинск, уголовное дело которых выделено в отдельное производство, его расследование продолжается.

Уголовное дело риелторов направлено в Тулунский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу.