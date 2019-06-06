Начальник колонии в Копейске задержан по подозрению в получении взятки

06.06.19 09:37

© РИА Новости. Максим Блинов

6 июня. Interfax-Russia.ru - Следственные органы СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии в Копейске, он задержан, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки). Также уголовное дело по п. "б" ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) возбуждено в отношении доверенного лица подозреваемого.

По данным следствия, в 2018 году начальник колонии через посредника получил взятку в общей сумме более 185 тыс. рублей от осужденных за улучшение условий отбывания наказания и содействие в условно-досрочном освобождении.

Подозреваемые задержаны, проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

В свою очередь в пресс-службе регионального управления ГУФСИН агентству "Интерфакс-Урал" пояснили, что преступление выявлено при участии управления собственно безопасности ведомства.

"Преступление выявлено совместно с сотрудниками региональных ГУ МВД, УФСБ и УСБ ГУФСИН", - сказали в пресс-службе.

Между тем информированный источник уточнил, что задержан начальник колонии строго режима N15 в поселке Потанино Копейска.