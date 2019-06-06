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06.06.19 09:37
Начальник колонии в Копейске задержан по подозрению в получении взятки
Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки). Также уголовное дело по п. "б" ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) возбуждено в отношении доверенного лица подозреваемого.
По данным следствия, в 2018 году начальник колонии через посредника получил взятку в общей сумме более 185 тыс. рублей от осужденных за улучшение условий отбывания наказания и содействие в условно-досрочном освобождении.
Подозреваемые задержаны, проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
В свою очередь в пресс-службе регионального управления ГУФСИН агентству "Интерфакс-Урал" пояснили, что преступление выявлено при участии управления собственно безопасности ведомства.
"Преступление выявлено совместно с сотрудниками региональных ГУ МВД, УФСБ и УСБ ГУФСИН", - сказали в пресс-службе.
Между тем информированный источник уточнил, что задержан начальник колонии строго режима N15 в поселке Потанино Копейска.
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