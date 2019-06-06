Новосибирский бизнесмен попал под следствие за вывод 148 млн рублей за рубеж

06.06.19 09:42

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

6 июня. Interfax-Russia.ru - Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело против новосибирского предпринимателя, подозреваемого во внешнеторговых махинациях, сообщает Сибирское таможенное управление.

Дело квалифицировано по ст.193.1 УК РФ (незаконный вывод валюты за рубеж по подложным документам в особо крупном размере).

По версии следствия, предприниматель от имени зарегистрированного на него ООО заключил внешнеторговый контракт с одной из компаний КНР на получение услуг по перевозке грузов.

Сибиряк открыл паспорт сделки в одном из новосибирских банков и перечислил на счет китайской компании более 148 млн рублей, предоставив в банк акты выполненных работ и товарно-транспортные накладные на доставку грузов из Киргизии в Россию автотранспортом, после чего закрыл сделку.

"Как установили сотрудники оперативной таможни, перевозка грузов не осуществлялась, документы, представленные новосибирской фирмой, оказались подложными, а деньги на счета зарубежной компании перечислены за услуги по перевозке, которые так и не были оказаны", - говорится в сообщении.

Также таможенники выяснили, что деньги, незаконно выведенные за рубеж, принадлежали третьим лицам ("клиентам"), а комиссионные новосибирца за услуги по организации перевода составили около 300 тыс. рублей.

После окончания срока действия внешнеторгового контракта, чтобы избежать уголовной ответственности, подозреваемый вышел из состава учредителей новосибирской компании и перерегистрировал ООО на 56-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска, который за исполнение роли фиктивного директора мужчина получил 11 тыс. рублей.