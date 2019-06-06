"Битва хоров" пройдет на фестивале ямщицкой песни в Ярославской области

06.06.19 09:44

© РИА Новости. Виталий Белоусов

6 июня. Interfax-Russia.ru - Фестиваль дорожной песни "Страна ямщика" пройдет в Гаврилов-Яме Ярославской области в субботу, 8 июня, сообщает пресс-служба правительства региона.

В программе фестиваля - парад открыток, выставка почтовой атрибутики, интерактивные программы. Также будут открыты конная поляна с театром, игровая поляна, детское пространство и литературная мастерская.

Традиционной составляющей праздника вновь станет "Битва хоров". В этом году она пройдет в виде "ХОРО-шоу" в несколько этапов.

Вечером гости фестиваля смогут присоединиться к песенному флешмобу.

По преданию город Гаврилов-Ям был основан в 1545 году ямщиком Гаврилой, который держал ям (почтовую станцию) на пересечении трактов между Москвой, Ярославлем и Суздалем.

Занятие извозом на российских дорогах всегда было делом рискованным. На ямскую службу отбирали рослых, сильных и смелых духом. Фигура ямщика запечатлена во многих произведениях литературы, искусства и народного творчества. А ямщицкие песни: трогательные, душевные, тоскливые - представляют собой особый песенный жанр.