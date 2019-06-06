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06.06.19 09:44
"Битва хоров" пройдет на фестивале ямщицкой песни в Ярославской области
В программе фестиваля - парад открыток, выставка почтовой атрибутики, интерактивные программы. Также будут открыты конная поляна с театром, игровая поляна, детское пространство и литературная мастерская.
Традиционной составляющей праздника вновь станет "Битва хоров". В этом году она пройдет в виде "ХОРО-шоу" в несколько этапов.
Вечером гости фестиваля смогут присоединиться к песенному флешмобу.
По преданию город Гаврилов-Ям был основан в 1545 году ямщиком Гаврилой, который держал ям (почтовую станцию) на пересечении трактов между Москвой, Ярославлем и Суздалем.
Занятие извозом на российских дорогах всегда было делом рискованным. На ямскую службу отбирали рослых, сильных и смелых духом. Фигура ямщика запечатлена во многих произведениях литературы, искусства и народного творчества. А ямщицкие песни: трогательные, душевные, тоскливые - представляют собой особый песенный жанр.
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