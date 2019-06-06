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06.06.19 10:04
Путин в Петербурге встретится с президентом Болгарии, премьерами Армении и Словакии
Как ранее рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, у президента запланированы встречи с болгарским коллегой Руменом Радевым, премьерами Армении и Словакии Николом Пашиняном и Петером Пеллегрини.
Ушаков сообщил и о встрече Путина с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества. По его словам, модератором дискуссии выступит гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Будут представлены крупные инвестиционные фонды из почти 20 стран мира, в том числе Германии, Франции, Японии, Китая, Южной Кореи, Индии, Италии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и Турции. Всего - более 40 международных инвесторов, которые совокупно управляют капиталом свыше $15,2 трлн", - сказал помощник президента.
Говоря о встрече Путина с руководителями международных информагентств, его помощник пояснил, что разговор пройдет в формате "вопрос-ответ" и будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики РФ.
Кроме того, глава российского государства в четверг проведет еще одну встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры России и Китая в Санкт-Петербурге продолжат разговор, который начали в ходе двусторонних переговоров, прошедших в Москве накануне.
В четверг вечером Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии вручения председателю КНР диплома почетного доктора Санкт-Петербургского университета. Путин в ходе визита в Пекин в апреле также получил диплом почетного доктора университета Синьхуа.
После этого лидеры смогут пообщаться тет-а-тет в ходе неформального ужина.
"Это будет неформальный ужин один на один, только с участием переводчиков", - рассказал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он отметил, что в ходе ужина лидеры смогут продолжить обмен мнениями по вопросам, затронутым в ходе российско-китайских переговоров.
В пятницу лидеры выступят на пленарном заседании ПМЭФ.
"На полях" ПМЭФ Путин и Си Цзиньпин пообщаются с участниками второго российско-китайского энергетического форума. На этой встрече будут присутствовать топ-менеджеры более 50 российских и около 60 китайских компаний.
"Это очень важный форум. Второй раз он проводится. Состоится обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в нефтегазовой сфере, области альтернативной энергетики, энергоэффективности и будут рассматриваться конкретные двусторонние проекты, инициативы, в том числе и в третьих странах", - сказал Ушаков.
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