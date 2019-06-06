Путин в Петербурге встретится с президентом Болгарии, премьерами Армении и Словакии

06.06.19 10:04

© РИА Новости. Сергей Гунеев

6 июня. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин в четверг "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проведет ряд двусторонних встреч с иностранными руководителями, а также побеседует с представителями ведущих иностранных инвестфондов и руководством крупнейших международных информационных агентств.

Как ранее рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, у президента запланированы встречи с болгарским коллегой Руменом Радевым, премьерами Армении и Словакии Николом Пашиняном и Петером Пеллегрини.

Ушаков сообщил и о встрече Путина с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и представителями международного инвестиционного сообщества. По его словам, модератором дискуссии выступит гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Будут представлены крупные инвестиционные фонды из почти 20 стран мира, в том числе Германии, Франции, Японии, Китая, Южной Кореи, Индии, Италии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и Турции. Всего - более 40 международных инвесторов, которые совокупно управляют капиталом свыше $15,2 трлн", - сказал помощник президента.

Говоря о встрече Путина с руководителями международных информагентств, его помощник пояснил, что разговор пройдет в формате "вопрос-ответ" и будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики РФ.

Кроме того, глава российского государства в четверг проведет еще одну встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры России и Китая в Санкт-Петербурге продолжат разговор, который начали в ходе двусторонних переговоров, прошедших в Москве накануне.

В четверг вечером Путин и Си Цзиньпин примут участие в церемонии вручения председателю КНР диплома почетного доктора Санкт-Петербургского университета. Путин в ходе визита в Пекин в апреле также получил диплом почетного доктора университета Синьхуа.

После этого лидеры смогут пообщаться тет-а-тет в ходе неформального ужина.

"Это будет неформальный ужин один на один, только с участием переводчиков", - рассказал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что в ходе ужина лидеры смогут продолжить обмен мнениями по вопросам, затронутым в ходе российско-китайских переговоров.

В пятницу лидеры выступят на пленарном заседании ПМЭФ.

"На полях" ПМЭФ Путин и Си Цзиньпин пообщаются с участниками второго российско-китайского энергетического форума. На этой встрече будут присутствовать топ-менеджеры более 50 российских и около 60 китайских компаний.

"Это очень важный форум. Второй раз он проводится. Состоится обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития сотрудничества в нефтегазовой сфере, области альтернативной энергетики, энергоэффективности и будут рассматриваться конкретные двусторонние проекты, инициативы, в том числе и в третьих странах", - сказал Ушаков.