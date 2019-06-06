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06.06.19 10:09

Трое участковых в Калмыкии подозреваются в убийстве женщины

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
6 июня. Interfax-Russia.ru - Возбуждено уголовное дело по факту убийства жительницы Калмыкии, подозреваемыми проходят трое участковых уполномоченных УМВД России по городу Элиста, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, 30 мая между женщиной и участковым произошел конфликт, в ходе которого последний задушил потерпевшую. Чтобы скрыть преступление злоумышленник вызвал на подмогу еще двух участковых, вместе с которыми вывез тело женщины и оставил его в бетонированной трубе в Кетченском районе", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Двое подозреваемых задержаны, третий объявлен в розыск.

Устанавливаются все обстоятельства преступления, ведется сбор и закрепление доказательной базы.

Как заявила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, причастность участковых к гибели женщины удалось установить сотрудникам главного управления собственной безопасности МВД России, прибывшим для оказания практической помощи в Республику Калмыкия, во взаимодействии с оперативниками отдела уголовного розыска и ОРЧ собственной безопасности республиканского МВД.

Двое полицейских, подозреваемых в совершении тяжкого преступления, задержаны и переданы в следственные органы, в отношении них принято процессуальное решение. Приняты меры к розыску и задержанию третьего. Из органов внутренних дел уволены как сами подозреваемые, так и ряд руководителей органов внутренних дел по республике Калмыкия.

"По решению министра внутренних дел по Республике Калмыкия проведена служебная проверка, по итогам которой задержанные сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также из органов внутренних дел уволены начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Калмыкия; заместитель начальника УМВД России по городу Элисте - начальник полиции; начальник отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Элисте; старший участковый уполномоченный полиции того же отделения", - сказала И.Волк.

Кроме того, ряд руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. "В частности, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Республике Калмыкия; временно исполняющий обязанности начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по Республике Калмыкия; заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по городу Элисте", - сказала И.Волк.

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