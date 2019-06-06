Объем закупок у малого бизнеса в Москве за пять лет достиг 1 трлн рублей

06.06.19 10:14

© РИА Новости. Руслан Кривобок

6 июня. Interfax-Russia.ru - Заказчики за пять лет заключили с московскими субъектами малого предпринимательства контракты на сумму 1 трлн рублей, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Москва создает открытые, прозрачные и равные условия для бизнеса при работе на рынке закупок. Особое внимание уделяется участию в закупках субъектов малого предпринимательства", - заявил Ефимов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) в четверг.

По его оценке, за семь лет доля закупок у субъектов малого предпринимательства увеличилась в Москве в 12 раз.

"На долю субъектов малого предпринимательства пришлось до 40% всего объема закупок по итогам прошлого года", - добавил заммэра.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2019) проходит 6-8 июня в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Главная тема форума - "Формируя повестку устойчивого развития".

Программа состоит из четырех тематических блоков: "Мировая экономика в поисках баланса", "Российская экономика: реализуя цели национального развития", "Технологии, приближающие будущее" и "Человек - прежде всего". Программа насчитывает более 120 мероприятий в различных форматах, в том числе два пленарных заседания, панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты.