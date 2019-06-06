ЦБ РФ видит в росте потребкредитования экономическую проблему

6 июня. Interfax-Russia.ru - ЦБ РФ поспорил с Минэкономразвития о рисках потребительского кредитования: люди с низкими доходами вынуждены брать кредиты для поддержания уровня жизни, что является экономической проблемой.
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"Люди берут кредиты сейчас не от хорошей жизни, посмотрите, это не наращивание спроса, не увеличение уровня жизни, этим поддерживается уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов, и конечно, надо думать об этом", - сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме.
Она подчеркнула, что в первую очередь кредиты вынуждены брать не очень обеспеченные люди с низкими доходами. "Это экономическая проблема, чтобы у людей была занятость, были доходы, и тогда не нужно для поддержания уровня жизни идти за кредитами", - высказала мнение глава ЦБ.
Ранее в ходе форума министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что существенный рост потребительского кредитования несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию, если ничего не предпринимать, рецессия может наступить в 2021 году. "Мое мнение заключается в том, что наибольший риск вхождения экономики в рецессию в ближайшие годы связан с проблемами в потребительском кредитовании. Тот темп, который есть - 30% в годовом выражении - абсолютно неустойчив, не соответствует росту номинальных доходов населения, которые растут темпами 5-6%, и учитывая дюрацию в 2-3 года, если ничего сейчас не делать, то в 2021 году мы может войти в рецессию", - отметил министр.
Набиуллина абсолютно не согласна с этим тезисом. "Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить, и я скажу, почему. Но совершенно неправильно считать, что уже сейчас есть риски финансовой стабильности или риски "пузыря", - подчеркнула она.
Глава ЦБ обратила внимание на то, что темпы роста потребительского кредитования такие же, как в ипотеке. При этом доля долга домохозяйств в экономике составляет всего 14% ВВП. "Поэтому рисков финансовой стабильности нет".
Она напомнила, что регулятор трижды повышал коэффициенты рисков для банков по потребкредитам с высокими ставками. Кроме того, в октябре планируется ввести показатель долговой нагрузки. "Именно чтобы избежать накопления долговой нагрузки на не очень платежеспособных заемщиков, чтобы проблема роста потребительского кредитования не превращалась в масштабы социальной проблемы", - пояснила Набиуллина.
Платежи по кредитам со стороны домохозяйств по отношению к доходам в среднем составляют 10%, но если взять тех, кто берет кредиты, то это 45%, добавила она.
Часто глава Минэкономразвития отмечал, что если "зажать" потребительское кредитование, то за счет этого банки увеличат корпоративное кредитование, напомнила глава ЦБ. "На мой взгляд, это иллюзия абсолютная", - сказала Набиуллина. По ее словам, банкам понятны физлица и их риски, и чтобы росло корпоративное кредитование, должны снижаться риски в этой сфере, должны быть понятны перспективы экономического роста.