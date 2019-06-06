Крым впервые примет всероссийский саммит виноделов

06.06.19 10:24

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

6 июня. Interfax-Russia.ru - Всероссийский саммит виноделов пройдет впервые в Крыму, он намечен на 26 октября и пройдет на территории винзавода "Массандра", который в этом году отмечает 125-летие, сообщила пресс-служба предприятия в четверг.

"Всероссийский саммит виноделов - главное отраслевое событие года, которое собирает ключевых игроков винодельческой индустрии. В Крыму он пройдет впервые", - говорится в пресс-релизе.

Всероссийский саммит виноделов учрежден Союзом виноградарей и виноделов России (СВВР) в 2011 году. В 2019-м мероприятие станет девятым по счету. Ежегодно саммит объединяет около тысячи руководителей виноградарских и винодельческих предприятий и других лиц, связанных с отраслью. В формате открытой дискуссии эксперты и представители отрасли обсуждают основные тренды индустрии, проблемы, делятся планами на будущее.

Меморандум о проведении саммита в Крыму подписали президент СВВР России Леонид Попович, гендиректор республиканского ГУП "Массандра" Янина Павленко и директор саморегулируемой организации "Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма "Крымское бюро винограда и вина" Дмитрий Волошенко.

В рамках саммита в "Массандре" состоится всероссийский дегустационный конкурс "Кубок СВВР 2019" (24 и 25 октября) - жюри определит "Лучшее вино России" в различных категориях.

"Это также очень большое событие для "Массандры", ведь в последний раз винодельческий конкурс столь высокого уровня предприятие принимало почти полвека назад - в 1970 году. В жюри, помимо отечественных специалистов, приглашаем экспертов мирового уровня", - говорит Павленко.

Кроме того, планируется всероссийская профессиональная выставка-презентация вин производителей из всех "виноградарско-винодельческих регионов России" (26 октября).

"Массандра" объединяет 8 винодельческих хозяйств. Предприятию принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками. Объединение производит в среднем около 10 млн бутылок вина в год. В 2018 году выпустило более 15,55 млн бутылок вина.

Совет министров Крыма осенью 2014 года передал "Массандру" в управление делами президента России, правительство России зимой 2019 года - в собственность Крыма.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Массандра" сменила статус с ФГУПа на ГУП, сейчас 100% уставного капитала винзавода принадлежит министерству сельского хозяйства Крыма.

Руководство региона заявило о планах акционирования и дальнейшей продажи предприятия.