Кудрин считает удвоение оттока капитала из РФ следствием ареста Калви

06.06.19 10:28

© РИА Новости. Алексей Никольский

6 июня. Interfax-Russia.ru - Ситуация с основателем фонда Baring Vostok Майклом Калви стала шоком для российской экономики, отток капитала из России с начала года достиг $40 млрд, заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"С одной стороны заявляют, что он обладает высокой репутацией, с другой стороны, почему-то держат под арестом, в то время как может спокойно идти объективный процесс", - сказал Кудрин в четверг, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Помните, я назвал это событие с Майклом Калви как шок для экономики. Безусловно, это шок. С начала этого года отток капитала из России удвоился. И только с начала года достиг $40 млрд", - заявил Кудрин.

По его словам, в России "нет стабильных правил, нет справедливости в контроле, справедливости в арбитраже по проблемным спорам".

Сославшись на данные бизнес-омбудсмена Бориса Титова, Кудрин отметил, что более 50% российских бизнесменов не доверяют судебной системе, а две трети считают ее не независимой и не объективной.

"Такое отношение к важнейшему институту, который по сути является последней инстанцией справедливости, говорит о том, что у нас слабые институты верховенства права", - заявил Кудрин.

Кроме этого, сообщил он, 70% опрошенных бизнесменов считают ведение бизнеса в России небезопасным.