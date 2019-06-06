"Стрижи", "Беркуты" и "Соколы России" устроят авиашоу в небе над Севастополем

06.06.19 10:32

Фото отдела информационного обеспечения (Севастополь) пресс-службы ЮВО

6 июня. Interfax-Russia.ru - Экипажи трех пилотажных групп российских Воздушно-космических сил (ВКС) в ближайшую субботу, 8 июня, проведут масштабное авиашоу в небе над Севастополем, сообщил отдел информационного обеспечения (Севастополь) пресс-службы Южного военного округа в четверг.

Оно пройдет во время торжественной церемонии закрытия всероссийского конкурса "Авиадартс-2019".

"Экипажи авиагруппы "Стрижи" выполнят комплекс фигур высшего пилотажа на истребителях МиГ-29 в составе шести самолетов, а также парный и одиночный пилотаж. Летчики авиагруппы "Беркуты" продемонстрируют программу с многочисленными перестроениями в воздухе в составе звена из четырех боевых вертолетов Ми-28Н, а "Соколы России" покажут элементы ближнего маневренного воздушного боя и групповой пилотаж", - говорится в пресс-релизе.

В соревнованиях "Авиадартс-2019" в Крыму принимают участие команды ВКС, военных округов и Северного флота - всего 60 экипажей истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации.

Летчики выступали на самолетах МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24М, Су-25СМ, Ту-22М3, Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, МИ-28Н и Ми-8.

Конкурсанты отработали технику пилотирования, "выполнили полеты на воздушную разведку, навигацию и боевое применение по наземным целям", сдали зачеты по теоретической и физической подготовке.

Победители состязаний примут участие в международном этапе конкурса, который пройдет на полигоне Дубровичи под Рязанью.