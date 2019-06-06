Недопустимая ситуация: ВИЧ-инфицированных детей отказались принимать на нижегородской турбазе
  
"Небезопасный" перехват: США осудили РФ за перехват военного самолета
   
"Отцовский" капитал: семейные выплаты для многодетных отцов могут появиться в России
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
06.06.19 10:32

"Стрижи", "Беркуты" и "Соколы России" устроят авиашоу в небе над Севастополем

Фото отдела информационного обеспечения (Севастополь) пресс-службы ЮВО
6 июня. Interfax-Russia.ru - Экипажи трех пилотажных групп российских Воздушно-космических сил (ВКС) в ближайшую субботу, 8 июня, проведут масштабное авиашоу в небе над Севастополем, сообщил отдел информационного обеспечения (Севастополь) пресс-службы Южного военного округа в четверг.

Оно пройдет во время торжественной церемонии закрытия всероссийского конкурса "Авиадартс-2019".

"Экипажи авиагруппы "Стрижи" выполнят комплекс фигур высшего пилотажа на истребителях МиГ-29 в составе шести самолетов, а также парный и одиночный пилотаж. Летчики авиагруппы "Беркуты" продемонстрируют программу с многочисленными перестроениями в воздухе в составе звена из четырех боевых вертолетов Ми-28Н, а "Соколы России" покажут элементы ближнего маневренного воздушного боя и групповой пилотаж", - говорится в пресс-релизе.

В соревнованиях "Авиадартс-2019" в Крыму принимают участие команды ВКС, военных округов и Северного флота - всего 60 экипажей истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации.

Летчики выступали на самолетах МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24М, Су-25СМ, Ту-22М3, Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, МИ-28Н и Ми-8.

Конкурсанты отработали технику пилотирования, "выполнили полеты на воздушную разведку, навигацию и боевое применение по наземным целям", сдали зачеты по теоретической и физической подготовке.

Победители состязаний примут участие в международном этапе конкурса, который пройдет на полигоне Дубровичи под Рязанью.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.06.19 10:31
В Москве воздух накалится до +31 градуса
.
  06.06.19 10:26
Москва запускает новую программу поддержки экспортеров
.
  06.06.19 10:14
Объем закупок у малого бизнеса в Москве за пять лет достиг 1 трлн рублей
.
  06.06.19 09:03
В столице пройдет более 300 мероприятий ко дню рождения Пушкина
.
  05.06.19 17:43
Суд в Москве арестовал ученика обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева
.
  05.06.19 17:26
Житель Москвы проведет в колонии почти три года за поджог храма в районе Южное Тушино
.
  05.06.19 16:32
Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева
.
  05.06.19 16:27
Минтранс РФ обещает жестко отреагировать на сбои с багажом в Шереметьево
.
  05.06.19 16:08
МАК полностью реконструировал последний полет SSJ100
.
  05.06.19 13:45
Мосгорсуд признал законным арест 30 млн руб. у сына Абызова


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket