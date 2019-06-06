Силуанов пообещал защитить права предпринимателей

06.06.19 10:42

© РИА Новости. Илья Питалев

6 июня. Interfax-Russia.ru - Защита прав предпринимателей является одним из важных элементов повышения инвестиционной привлекательности российской экономики, правительство РФ будет работать в этом направлении, заявил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Что нужно? Конечно, сейчас многие из предпринимателей говорят о необходимости защиты прав предпринимателей и собственности. В этом направлении надо будет еще работать", - сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы говорили, что необходимо помимо защиты еще и изменить работу наших контрольных органов. Это сделано. (. . .) Но сейчас нам надо поработать в направлении защиты именно прав предпринимателей. Потому что в этом направлении у нас есть задел, и это направление нам даст дополнительное доверие к власти со стороны бизнеса, а соответственно, и больше вложений", - отметил он.

По словам Силуанова, предприниматели в диалоге с властью говорят о необходимости сохранности своих инвестиций. "Мы хотим точно понимать, что наши инвестиции получат отдачу, мы будем иметь доходность и сохранность наших инвестиций", - озвучил он запрос бизнеса. В связи с этим министр напомнил, что подготовлен законопроект о защите и поощрении капиталовложений, которым на весь период инвестиционного проекта обеспечиваются стабильные условия.

"Кроме того, мы начали активную политику по снижению стоимости заимствований, субсидирование процентных ставок, которого раньше не было никогда, такого большого субсидирования при экспорте. Малое и среднее предпринимательство будет получать доступ к более дешевым ресурсам. Преференции, которые у нас сегодня действуют, считаю, во многом обеспечивают условия для роста", - сказал Силуанов.