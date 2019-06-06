Центр промышленного искусственного интеллекта будет создан в Петербурге

06.06.19 10:58

© РИА Новости. Виталий Аньков

6 июня. Interfax-Russia.ru - Меморандум о создании в северной столице первого в России национального центра промышленного искусственного интеллекта подписан в четверг на Петербургском международном экономическом форуме, передал корреспондент "Интерфакса".

Документ подписан председателем правления "Газпром нефти" Александром Дюковым, временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга Александром Бегловым, а также представителями ведущих технологических вузов города - Политехнического университета, ИТМО и ЛЭТИ.

"Мы объединяем усилия в создании научно-образовательного центра мирового уровня. Он появится именно в Петербурге, потому что у нашего города колоссальный научный, образовательный, промышленный и кадровый потенциал. Создание этого центра позволит нам совершить настоящий прорыв в развитии "умной экономики", решить непростые задачи, стоящие сегодня перед нашей страной", - сказал Беглов.

Со своей стороны Дюков подчеркнул важность подписания меморандума. "Промышленность пока не вовлечена в создание искусственного интеллекта, это мировая тенденция. Это и проблема, с одной стороны, а с другой стороны, огромная возможность, так как российская промышленность - это огромный сегмент в нашей экономике. Запланированы 12 программ, которые могут принести прибыль в районе 150-200 миллиардов рублей. Петербург - город продвинутый и может превратиться в центр развития искусственного интеллекта", - отметил Дюков.

Меморандум предусматривает совместную работу по акселерации разработок в области искусственного интеллекта, способных дать ощутимый вклад в развитие цифровой экономики и российской промышленности.

Экосистема нового центра объединит разработчиков из цифровых подразделений "Газпром нефти" и проектные команды университетов. Открытая модель развития новых ИТ-проектов также предполагает привлечение к сотрудничеству ведущих научных организаций и технологических компаний.

Центр займется координацией исследовательских проектов и стартапов в области применения машинного обучения для повышения эффективности управления и активами предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности.

Еще одной важной задачей центра промышленного искусственного интеллекта станет подготовка профильных кадров с развитыми компетенциями на стыке фундаментальных наук и программирования.

Согласно меморандуму, в июне "Газпром нефть", администрация города и вузы-партнеры сформируют проектный офис, который займется разработкой регламентов и модели финансирования будущего центра.