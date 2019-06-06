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06.06.19 11:05
В российских вузах могут появиться комнаты для детей студентов
"Такая тема, как учебные заведения. Мы сейчас с министерством образования пытаемся найти какой-то вариант, который позволил бы на системной основе решить вопрос, связанный с организацией мини детских садов, комнат по уходу в образовательных учреждениях", - сказал Топилин на Санкт-Петербургском экономическом форуме в четверг.
По его словам, "все говорят, что это можно сделать", но на практике выясняется, что есть много преград - в частности, в виде СанПиНов и особенностей законодательства об образовании.
"Надо эту тему решать", - сказал Топилин.
Ранее в ходе диалога на стенде "Здоровое общество" Петербургского экономического форума он напомнил, что необходимо стимулировать первые рождения детей у молодых женщин.
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