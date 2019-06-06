В российских вузах могут появиться комнаты для детей студентов

06.06.19 11:05

© РИА Новости. Михаил Мордасов

6 июня. Interfax-Russia.ru - Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что его ведомство работает совместно с Минобрнауки по созданию комнат по уходу за ребенком и для детских игр в вузах, для такого шага нужно пересмотреть нормативно-правовую базу.

"Такая тема, как учебные заведения. Мы сейчас с министерством образования пытаемся найти какой-то вариант, который позволил бы на системной основе решить вопрос, связанный с организацией мини детских садов, комнат по уходу в образовательных учреждениях", - сказал Топилин на Санкт-Петербургском экономическом форуме в четверг.

По его словам, "все говорят, что это можно сделать", но на практике выясняется, что есть много преград - в частности, в виде СанПиНов и особенностей законодательства об образовании.

"Надо эту тему решать", - сказал Топилин.

Ранее в ходе диалога на стенде "Здоровое общество" Петербургского экономического форума он напомнил, что необходимо стимулировать первые рождения детей у молодых женщин.