Топилин не понял идею "отцовского капитала"

06.06.19 11:24

© РИА Новости. Игорь Подгорный

6 июня. Interfax-Russia.ru - Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что не понимает логики авторов идеи так называемого "отцовского капитала" - выплаты отцам по рождению третьего ребенка.

"Я просто не знаю, что имели ввиду авторы, сложно понять ход мыслей", - сказал Топилин на Петербургском международном экономическом форуме в четверг.

По его словам, материнский капитал - это мера, которая направлена именно на поддержку семьи, а не только на поддержку непосредственно матери. "Деньги, которые идут за сертификатом - это средства для семьи, для ее благополучия", - сказал министр.

Глава Минтруда согласился, что российским семьям с детьми нужны дополнительные меры поддержки. В частности, по его мнению,

необходимо вводить эффективные программы для родителей с детьми старше трех лет, но пока ресурсов на это у подавляющего большинства регионов нет.

"Мы материальную поддержку семей сосредоточили в возрасте ребенка до трех лет. После трех лет существуют программы поддержки детей только на региональном уровне, и это пособие очень низкое", - сказал Топилин на Петербургском международном экономическом форуме - 2019 в четверг.

По его словам, отсутствие поддержки становится причиной того, что после трех лет, когда дети будут учиться в школе, семья может надеяться только на себя.

"Мы в этом направлении сейчас с регионами ведем соответствующие исследования. Понятно, что у субъектов Российской Федерации на это средств нет", - сказал министр.

"Мне кажется, это тот резерв, тот ресурс - меры поддержки - о которых стоит подумать. Он, безусловно, недешевый", - добавил он.