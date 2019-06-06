Силуанов и Кудрин видят проблему для роста экономики в низком доверии к государству

06.06.19 11:41

© РИА Новости. Сергей Гунеев

6 июня. Interfax-Russia.ru - Препятствием для экономического роста в России являются низкое доверие к государственным институтам и правоохранительной системе, считают первый вице-премьер Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Основной проблемой экономического роста является доверие, особенно доверие к государственным институтам", - заявил Кудрин, выступая на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" Санкт-Петербургского международного экономического форума.

По его словам, "70 % бизнесменов считают ведения бизнеса не безопасным занятием, это тяжелый, опасный и рискованный труд". "И ситуация с Майклом Калви ещё раз это показывает", - отметил Кудрин.

Арест руководителя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви он назвал шоком для экономики, связав с этим случаем удвоение оттока капитала из страны до 40 млрд долларов в этом году.

Первый вице-премьер Антон Силуанов согласился с Кудриным в том, что власти нужно серьезно заниматься проблемами в работе судебной и правоохранительной систем. "Надо в целом решать эту проблему, нужна подготовка изменений законодательства в этой сфере. Мы вместе с Кудриным уже подготовили комплекс предложений в этой части", - сообщил Силуанов в ходе дискуссии.

Отметив, что делу Калви уделяется, на его взгляд, слишком много внимания, Силуанов призвал смотреть на проблему более системно.

"К нам есть запрос, чтобы сделать более комфортной, понятной и предсказуемый работу наших органов, которые должны обеспечивать защиту бизнеса и защиту предпринимательства", - заявил первый вице-премьер на сессии ПМЭФ.

Старший партнер и основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви был арестован в середине февраля по решению Басманного суда Москвы. Спустя два месяца по ходатайству следствия суд изменил Калви меру пресечения на домашний арест. "Дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля. Фигурантам вменяется хищение у банка "Восточный" 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).