Роспатент зарегистрировал марийские гусли в качестве бренда республики

06.06.19 11:59

© РИА Новости. Виталий Аньков

6 июня. Interfax-Russia.ru - Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала наименование места происхождения музыкального инструмента "Марийские гусли", производимого в Йошкар-Оле.

Министерство культуры республики сообщает в четверг, что заявка в Роспатент была подана еще в конце декабря 2018 года. В итоге зарегистрировано исключительное право на наименование места происхождения товар "Марийские гусли", свидетельству присвоен N192/1. Правообладателем является Национальная президентская школа искусств.

"Недавно в Совете Федерации РФ состоялась презентация нашей республики. И самая яркая и заметное явление выставки было выступление наших гусляров - демонстрация этого древнего инструмента. Именно тогда в Совете Федерации было решено, что марийские гусли станут национальным брендом Марий Эл", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства республики Михаила Васютина.

Гусли - традиционный марийский музыкальный инструмент, который был распространен во всех районах края с древних времен.

Марийские гусли очень легкие - корпус изготавливают из тонких березовых или кленовых дощечек, а верхняя дека, как правило, делается из мореной еловой или пихтовой доски. Весит музыкальный инструмент около 4 кг. Раньше в качестве струн использовали овечьи кишки и жилы, позже их заменили стальные струны. Чтобы извлечь звук из марийских гуслей потребуется щипок, причем основная мелодия играется правой рукой, а аккомпанемент - левой рукой.