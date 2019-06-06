Россияне после школы чаще других перечитывают произведения Пушкина и Толстого

06.06.19 12:11

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

6 июня. Interfax-Russia.ru - Большинство россиян после школы предпочитают перечитывать произведения Александра Пушкина и Льва Толстого, при этом почти треть опрошенных не возвращается к чтению русской классики, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"После окончания школы россияне чаще всего перечитывали Пушкина (28%) и Толстого (27%), причем за пять лет ситуация существенно изменилась (по 13% в 2014 г.)", - говорится в поступившем в четверг в "Интерфакс" исследовании ВЦИОМ.

Книги Федора Достоевского вновь привлекли внимание 18% опрошенных. К произведениям Михаила Лермонтова после школы обращались 13% респондентов.

Среди читаемых авторов - Николай Гоголь (9%), Антон Чехов (11%), Михаил Булгаков (9%), Иван Тургенев (7%), Сергей Есенин (7%).

29% опрошенных сказали, что не возвращалась после школы ни к одной из книг русской классической литературы.

Но десять лет назад, в 2009 году таких было 62%.

Опрос показал, что у 48% россиян есть любимые стихотворения. Из них написанные Пушкиным - 17%, 8% - любят поэзию Есенина, 6% - Лермонтова. В числе любимых назвались также произведения Ахматовой, Блока, Маяковского, Некрасова, Цветаевой, Тютчева, Дементьева. 26% опрошенных сказали, что у них нет любимого стихотворения.

Из творческого наследия Пушкина наиболее известным является произведение "Сказка о царе Салтане" - 85% россиян читали его в школьном возрасте, еще 34% - после окончания школы.

Популярностью также пользуется роман "Евгений Онегин" (88% читали в школе, 22% - во взрослом возрасте), поэма "Руслан и Людмила" (84% и 19%, соответственно). Роман "Капитанская дочка" 84% россиян читали в школьном возрасте, а 14% - во взрослом.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4 июня 2019 г. В нем принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.