В МФТИ заявили, что арестованный за госизмену Ковалев не вел научной деятельности в вузе

06.06.19 12:16

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

6 июня. Interfax-Russia.ru - Арестованный по подозрению в госизмене преподаватель кафедры космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев не является заместителем заведующего этой кафедры и не ведет научной деятельности в МФТИ, заявляют в вузе.

"Роман Ковалев работает по совместительству на кафедре космических летательных аппаратов. Он преподаёт курс лекций "Численные методы в газовой динамике" для студентов 4-го курса. Роман Вячеславович не проводит научных исследований в МФТИ и не выполняет функции заместителя заведующего кафедры", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МФТИ в четверг.

Как сообщалось, накануне Лефортовский суд Москвы отправил Ковалева под арест. Отмечалось, что Ковалев является начальником Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш), при этом ранее появилась информация, что он также занимает должность заместителя заведующего кафедры в МФТИ. В вузе, между тем, подчеркивают, что он лишь преподает на кафедре.

Ковалев арестован до 5 августа. Ему предъявлено обвинение в госизмене.

По сведениям источника "Интерфакса", его подозревают в передаче за рубеж данных об исследованиях технологий двойного назначения.

Информированный источник сообщил агентству, что в настоящее время "проверяется информация о том, что Ковалев вне рамок поставленных ему работодателем задач мог иметь отношение к исследованиям газодинамики и гиперзвуковых технологий, результаты которых передавались в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе".

В ноябре 2018 года стало известно, что 75-летний Кудрявцев отказался заключить досудебное соглашение со следствием: в обмен на смягчение меры пресечения ученому предложили признать вину и изобличить в госизмене своего ученика и коллегу Ковалева.