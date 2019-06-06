Тульская область и Российский экспортный центр договорились о сотрудничестве

06.06.19 12:21

© РИА Новости. Евгений Биятов

6 июня. Interfax-Russia.ru - Тульская область и Российский экспортный центр подписали соглашение о взаимодействии в развитии несырьевого экспорта по каналам электронной торговли, сообщила пресс-служба облправительства.

Соглашение подписано в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ - 2019).

"Соглашение направлено на координацию работы по размещению и продвижению экспортной продукции региональных компаний малого и среднего бизнеса на электронных торговых площадках с государственной поддержкой. АО "Российский экспортный центр" в рамках соглашения намерен оказывать производителям Тульской области, заинтересованным в организации экспорта товаров, работ и услуг по каналам электронной коммерции, все доступные меры государственной поддержки", - говорится в сообщении.

Кроме того подписан долгосрочный экспортный контракт между ООО "Белевская кондитерская компания" (Тульская область) и китайской компанией E Pin Duo LLC на поставку белевской пастилы на сумму более 6 млрд рублей.