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06.06.19 12:26
ЦБ РФ готов рассматривать снижение ключевой ставки в ближайшее время
"Мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ставки", - сказала Набиуллина.
Он отметила, что сейчас денежно-кредитная политика является умеренно жесткой. Ключевая ставка, составляющая сейчас 7,75%, выше нейтральной ставки, которую ЦБ по-прежнему оценивает на уровне 6-7%.
Совет директоров ЦБ по ставке состоится 14 июня, рынок практически единодушно ждет от регулятора снижения ставки на фоне замедления инфляции.
В интервью Bloomberg TV Набиуллина подтвердила, что одним из вариантов для ЦБ на заседании 14 июня будет снижение ставки, хотя потребности в "резких движениях" регулятор не видит.
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