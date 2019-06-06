Смертельный конфликт: погибшего в Подмосковье спецназовца похоронили в Москве
  
Дорога древних: ученые выяснили, как человек заселял Северно-Восточную Сибирь
   
"Чернобыль": ликвидаторы аварии на ЧАЭС раскритиковали популярный американский сериал
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
06.06.19 12:31

ВТБ и Росатом будут сотрудничать по проектам в Арктике

© РИА Новости. Алексей Даничев
6 июня. Interfax-Russia.ru - ВТБ и ГК "Росатом" "на полях" Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве для реализации арктических проектов, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Документ предполагает активное содействие программам обеспечения безопасного судоходства в акватории Северного морского пути и работу для увеличения объемов перевозки грузов, а также обеспечение арктических проектов банковскими услугами.

Как отметил заместитель президента - председатель правления ВТБ Валерий Лукьяненко, слова которого приводятся в пресс-релизе банка, - "сотрудничество банка ВТБ и предприятий госкорпорации "Росатом" на таком важном направлении, как развитие Арктических территорий и Северного морского пути, носит стратегический характер, обладает большим потенциалом и является взаимовыгодным как для сторон подписанного соглашения, так и для страны в целом".

"В этом году впервые будет заключен договор на строительство двух атомных ледоколов проекта 22220 по схеме смешанного финансирования. Часть суммы будет выделена из федерального бюджета, а остальные - это собственные средства госкорпорации "Росатом" и заемные средства банков. Сотрудничество с банком ВТБ открывает серьезные перспективы для развития инфраструктуры Северного морского пути и арктических территорий", - отметил замглавы "Росатома" - директор дирекции Севморпути Вячеслав Рукша, слова которого также приводятся в сообщении.

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев также сообщил, что осенью текущего года планируется внести в правительство России план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП).

"Мы должны осенью внести в правительство план развития инфраструктуры Северного морского пути", - сказал Лихачев в четверг на учредительном заседании международной общественной структуры по развитию Севморпути.

СМП - морской коридор между Европейской частью России и Дальним Востоком, кратчайший путь из Северной Европы и Сибири в Азию. В связи с началом освоения арктических месторождений, развитием транзитного судоходства значение СМП значительно возросло. По оценке Минэнерго, транспортировка углеводородов по всему СМП к 2024 году вырастет с текущих 18 млн тонн до 66 млн тонн.

При этом ФГУП "Атомфлот" не исключает роста грузопотока по Северному морскому пути до объема свыше 80 млн тонн к 2024 году.

По словам замглавы Минтранса - руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Юрия Цветкова, для обеспечения 80 млн тонн грузопотока по СМП необходимо порядка 150 судов,

"Для полной реализации (федеральной программы "Северный морской путь" - ИФ) ледокольный флот, атомный флот, вспомогательный флот оценивается где-то порядка 150 судов, из них 50 судов - это действующие, которые будут зафрахтованы с рынка, а еще около 100 судов необходимо построить дополнительно", - сообщал Цветков.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.06.19 13:51
График переселения по программе реновации утвердят до конца года
.
  06.06.19 12:50
Опыт назначения на руководящие посты выходцев из ФСО в Кремле считают успешным
.
  06.06.19 12:36
Тротуары расширят на 25 столичных улицах во время благоустройства в 2019 году
.
  06.06.19 12:16
В МФТИ заявили, что арестованный за госизмену Ковалев не вел научной деятельности в вузе
.
  06.06.19 12:07
Система скоростного транспорта Москвы будет включать около 500 станций
.
  06.06.19 10:31
В Москве воздух накалится до +31 градуса
.
  06.06.19 10:26
Москва запускает новую программу поддержки экспортеров
.
  06.06.19 10:14
Объем закупок у малого бизнеса в Москве за пять лет достиг 1 трлн рублей
.
  06.06.19 09:03
В столице пройдет более 300 мероприятий ко дню рождения Пушкина
.
  05.06.19 17:26
Житель Москвы проведет в колонии почти три года за поджог храма в районе Южное Тушино


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket