ВТБ и Росатом будут сотрудничать по проектам в Арктике

06.06.19 12:31

© РИА Новости. Алексей Даничев

6 июня. Interfax-Russia.ru - ВТБ и ГК "Росатом" "на полях" Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве для реализации арктических проектов, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Документ предполагает активное содействие программам обеспечения безопасного судоходства в акватории Северного морского пути и работу для увеличения объемов перевозки грузов, а также обеспечение арктических проектов банковскими услугами.

Как отметил заместитель президента - председатель правления ВТБ Валерий Лукьяненко, слова которого приводятся в пресс-релизе банка, - "сотрудничество банка ВТБ и предприятий госкорпорации "Росатом" на таком важном направлении, как развитие Арктических территорий и Северного морского пути, носит стратегический характер, обладает большим потенциалом и является взаимовыгодным как для сторон подписанного соглашения, так и для страны в целом".

"В этом году впервые будет заключен договор на строительство двух атомных ледоколов проекта 22220 по схеме смешанного финансирования. Часть суммы будет выделена из федерального бюджета, а остальные - это собственные средства госкорпорации "Росатом" и заемные средства банков. Сотрудничество с банком ВТБ открывает серьезные перспективы для развития инфраструктуры Северного морского пути и арктических территорий", - отметил замглавы "Росатома" - директор дирекции Севморпути Вячеслав Рукша, слова которого также приводятся в сообщении.

Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев также сообщил, что осенью текущего года планируется внести в правительство России план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП).

"Мы должны осенью внести в правительство план развития инфраструктуры Северного морского пути", - сказал Лихачев в четверг на учредительном заседании международной общественной структуры по развитию Севморпути.

СМП - морской коридор между Европейской частью России и Дальним Востоком, кратчайший путь из Северной Европы и Сибири в Азию. В связи с началом освоения арктических месторождений, развитием транзитного судоходства значение СМП значительно возросло. По оценке Минэнерго, транспортировка углеводородов по всему СМП к 2024 году вырастет с текущих 18 млн тонн до 66 млн тонн.

При этом ФГУП "Атомфлот" не исключает роста грузопотока по Северному морскому пути до объема свыше 80 млн тонн к 2024 году.

По словам замглавы Минтранса - руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Юрия Цветкова, для обеспечения 80 млн тонн грузопотока по СМП необходимо порядка 150 судов,

"Для полной реализации (федеральной программы "Северный морской путь" - ИФ) ледокольный флот, атомный флот, вспомогательный флот оценивается где-то порядка 150 судов, из них 50 судов - это действующие, которые будут зафрахтованы с рынка, а еще около 100 судов необходимо построить дополнительно", - сообщал Цветков.