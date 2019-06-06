Тротуары расширят на 25 столичных улицах во время благоустройства в 2019 году

06.06.19 12:36

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

6 июня. Interfax-Russia.ru - Во время комплексного благоустройства в текущем году будут расширены тротуары на 25 улицах, сообщил замруководителя Центра организации дорожного движения Москвы Артур Шахбазян.

"На 25 улицах расширят тротуары, в среднем на один метр. При этом для движения транспорта количество полос, в основном, не изменится", - сказал Шахбазян в четверг журналистам.

Тротуары расширят, в частности, в переулках в районе Патриарших прудов, Остоженки, на улицах в районе Киевского вокзала, вблизи театра Табакова, а также в Капотне.

Шахбазян напомнил, что всего в этом году проводится комплексное благоустройство 54 улиц Москвы, расположенных не только в центре, но и в отдаленных районах.

"Во время благоустройства на 33 улицах обустроят 33 дополнительных пешеходных перехода, на 27 улицах появятся велопарковки на более чем 500 мест", - сообщил он.

Кроме того, сообщил замруководителя ЦОДД, в районе Киевского вокзала ожидаются "радикальные изменения": на площади будут разделены зоны личного транспорта, общественного транспорта, зона стоянки такси ближе к главному входу в вокзал.

Начальник управления развития городской среды департамента капремонта Москвы Николай Фионов добавил, что в районе Киевского вокзала в рамках благоустройства установят навесы над пешеходными зонами, соединяющие вокзал, остановки общественного транспорта, торговый центр "Европейский" и пешеходный мост.

"Благоустройство самой площади Киевского вокзала завершится в этом году, прилегающих улиц - в 2020 году", - сказал Фионов.